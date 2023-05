Il segreto della felicità è usare i soldi per comprare tempo: come si fa e perché ti cambia la vita

Ecco quale sarebbe il segreto per essere felici: comprare con i soldi il tempo e dedicarsi a quello che ci fa stare bene più in assoluto

Sembrerebbe scontata, ma non lo è. Cosa? Avere soldi ed essere automaticamente felici. Non sarebbe proprio così.

Infatti, i soldi andrebbero utilizzati nel modo più giusto e confacente. Lo scopo dovrebbe essere quello di raggiungere la felicità con essi e non accumulare semplicemente ricchezze.

Chi agisce in quest’ultimo modo, pere la possibilità di vivere una vita all’insegna delle comodità che consentirebbero di potersi dedicare a ciò che più fa felice. Una nuova ricerca ha messo in evidenza proprio questo particolare aspetto.

La felicità è acquistare il tempo per poteri dedicare alle proprie passioni

Sulla rivista scientifica PNAS una ricerca che mette in evidenza come i redditi siano aumentati e allo stesso tempo si sia comunque meno felici.

Un paradosso che andrebbe spiegato solo attraverso una specifica riflessione che tiene conto di uno studio ben preciso.

Quest’ultimo realizzato da un team di esperti di felicità guidato da Elizabeth Dunn, University of British Columbia, Vancouver e Michael Norton, Harvard Business School. Il vero scopo della vita dovrebbe essere guadagnare tempo e non perderlo. Non acquisti materiali pertanto, bensì acquisto di vero e proprio tempo.

Investire risorse per acquistare il tempo ed essere più felici rispetto a beni materiali

Il concetto è più semplice di ciò che sembra. Anziché acquistare beni materiali che si riducono solo ad ammirazione ed estetica, sarebbe meglio investire in ciò che ci farebbe guadagnare tempio.

Esempio pratico, inutile acquistare un gioiello costosissimo solo allo scopo di indossarlo, meglio puntare su un pasti già pronti, se odiamo cucinare, su personale domestico, se le faccende di casa risultano pesanti dopo un’estenuante full time settimanale di lavoro.

Infatti, tra i due gruppi analizzati ai fini della ricerca, è risultato essere più felice chi, a disposizione di una somma di denaro, ha investito lo stesso in acquisti ai fini di evitare di dover svolgere mansioni.

Un concetto delicato, visto che il tempo del lavoro sta praticamente sostituendo quello della vita. Non si tratta di non volersi dedicare ai doveri, quanto di riuscire a vivere attimi di felicità, senza dover, oltre il lavoro, dedicarsi ad altre mansioni.

Lo stress, infatti, lo dimostrano diversi studi degli ultimi anni, è aumentato proprio a causa della mancanza di tempo. Pertanto, la missione di ognuno sarebbe quella di riuscire ad economizzare il tempo investendo le risorse guadagnate in acquisti mirati a tale scopo.