Se lavi i pavimenti con questo ingrediente la tua casa profumerà per giorni: non ne potrai più fare a meno

Basteranno poche gocce di questo ingrediente per lavare i pavimenti e in un attimo sentirai un profumo unico: tutti vorranno il tuo segreto.

Le pulizie di casa oltre ad essere particolarmente noiose, stancanti e in alcuni casi anche sfinenti, sono anche piuttosto dispendiose e non solo per la quantità di prodotti che tendi a comprare, ma soprattutto faranno lievitare particolarmente i consumi dell’acqua. Troppo spesso, infatti, cattive abitudini che adotti durante le faccende domestiche, incidono negativamente sul costo finale.

Acquistare ed usare, quasi in modo compulsivo, detersivi e detergenti per ogni angolo di casa non vuol dire necessariamente ottenere il risultato sperato. Sono davvero tante le volte, che andrai a commettere dei piccoli errori, che, non solo non ti faranno avere il massimo dell’igiene, ma ti faranno spendere di più e perdere ore preziose. Lavare ad esempio il bucato in una lavatrice sporca, ti farà spendere più corrente, ti costringerà a rilavare nuovamente tutto spendendo ulteriori soldi in acqua e detersivi. Stesso discorso se lavi il pavimento con prodotti sbagliati.

Ecco l’ingrediente segreto per lavare i pavimenti ed ottenere un profumo pazzesco

Affinché tutto sia perfettamente igienizzato è necessario che gli strumenti che utilizzi siano anche loro ben puliti e privi di germi e batteri. Immagina quello che accade ogni volta che utilizzi strofinacci per le superfici e panni per il pavimento che non sono puliti a dovere. Non farai altro che spargere sporco da una parte all’altra di casa. Oltre a questo però è molto importante usare i prodotti giusti anche per detergere i pavimenti e per far sì che si senta sempre un gradevole profumo.

Una corretta pulizia dipende prima di tutto da strofinacci ben igienizzati, soprattutto se li utilizzi tantissimo e nel giro di poco diventeranno un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri. Successivamente, dopo esserti assicurata di averli lavati per bene, potrai decidere quale prodotto usare per la pulizia del pavimento. Ecco perché oggi, non di Universomamma.it vogliamo mostrarti come realizzare in casa un perfetto detergente per pavimenti, che, in modo del tutto naturale profumerà tutta la tua casa. Per prepararlo ti servirà:

Aceto di vino bianco

Ammorbidente

Bicarbonato di sodio

Non dovrai fare altro che mescolare tutti e tre gli ingredienti in una ciotola, unire poca acqua alla volta fino ad ottenere una consistenza cremosa. Ora sistema tutto in un contenitore con chiusura ermetica ed il gioco è fatto. Ogni volta che dovrai lavare il pavimento ti basterà aggiungere un paio di cucchiai nel secchio con l’acqua e sentirai che profumo e che igiene.