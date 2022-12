Non solo per la pulizia dei denti! Usa il collutorio così e vedrai che novità: lo stanno facendo già tutti

Chi lo dice che il collutorio può essere usato solo per la pulizia dei denti? Usalo così e guarda la novità: lo stanno facendo tutti.

Nel corso di queste lunghe settimane, ci è capitato più volte di raccontarvi quando dei prodotti utilizzati in casa per determinati scopi nascondono nella realtà tutt’altri usi. Avreste mai immaginato, ad esempio, che il dentifricio potesse essere utilizzato per contrastare un fastidioso problema? Noi assolutamente no, ma da quando l’abbiamo scoperto, abbiamo toccato il cielo con le mani. Rimanendo in tema pulizia orale, però, non possiamo assolutamente fare a meno di raccontarvi un alternativo uso del collutorio che, senza alcun dubbio, vi lascerà senza parole.

Oltre ad una corretta pulizia dei denti con spazzolino e dentifricio, i migliori dentisti consigliano di abbinare a questa preziosa routine anche un altro gesto: l’utilizzo del collutorio. Vera e propria bomba contro il calcare e la placca, questa soluzione garantisce una sensazione di freschezza e di pulizia incredibile. Se, però, vi dicessimo che questo, a quanto pare, non è affatto la sua unica funzione, ci credereste?

Abbiamo appena scoperto, infatti, che il collutorio può anche non essere utilizzato solo per una corretta igiene orale, ma per altro ancora. Curiosi anche voi di saperne di più? Continuate nella lettura.

Stanno già usando tutti il collutorio così: provaci e vedrai che questo trucchetto ti svolterà la vita

Se sono diverse quelle persone che sono solite introdurre due palline di tennis in lavatrice per ottenere un risultato pazzesco, sono altrettanto numerose quelle che sono solite utilizzare il colluttorio non in modo ‘convenzionale’, ma in tutt’altro. Siete curiosi di saperne anche voi di più?

Quante volte ci è capitato di raccontarvi di quelle abitudini che in tantissimi hanno in cucina o in casa, ma che non tutti ne sono a conoscenza. Quando vi abbiamo spiegato l’utilità della pallina di carta d’alluminio nella lavastoviglie, ad esempio, non avremmo mai immaginato tutti i benefici che questa potesse avere sulle stoviglie. Quello che vi stiamo andando a raccontare è qualcosa di molto simile e che, senza alcun dubbio, lascerà anche voi senza parole.

Se vi dicessimo che in tanti hanno l’abitudine di versare qualche goccia di colluttorio nello scarico del web, ci credereste? È questo quello che abbiamo appena scoperto e che, a quanto pare, ha degli effetti immediati. Non solo, infatti, con un solo scarico si igienizza e disinfetta ancora di più il water, andando a rimuovere qualsiasi tipo di batterio, ma emana un odore formidabile in tutto il bagno. Clamoroso, non trovate? Se anche voi volete questo effetto, quindi, non dovete fare altro che versare un misurino di colluttorio nello scarico, attendere circa una mezz’oretta e poi tirare lo sciacquone. In un batter baleno, vi renderete conto della grossa novità che avete fatto!

Provateci e vi assicuriamo che non abbandonerete più questo metodo alternativo.