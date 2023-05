Sei diventata mamma da poco? In arrivo 1200 euro per te

Sei diventata mamma da poco? Arriva un mega bonus da 1200 euro, ma non è per tutte. Ecco chi lo elargisce e come fare richiesta

Fare un figlio oggi comporta tantissime spese, nonostante gli aiuti del Governo e quelli promessi. A causa di questo e della poca informazione sui bonus che spettano ai neogenitori, tanti rimandano o rinunciano ad avere dei figli. Questo spiega il perché il Paese negli ultimi anni ha raggiunto il record negativo per le nascite e perché l’Italia è tra gli ultimi posti nel mondo per indice demografico.

Certo, è vero che diventare genitori comporta tantissimi cambiamenti e non soltanto economici. Soprattutto le mamme si vedono costrette a riorganizzare la propria vita per le priorità che riguardano il loro bebè e lo Stato e la struttura della società non aiuta abbastanza per far sì che una madre possa ritagliarsi del tempo libero o la possibilità di rientrare nel posto di lavoro. Quest’ultimo aspetto è molto determinante perché riguarda l’aspetto economico, che non va sottovalutato poiché è molto importante per crescere una famiglia allargata che ha bisogno di maggiori entrate. Nonostante gli aiuti dello Stato per aiutare le famiglie, alcune regioni hanno concesso un bonus alle neomamme.

Abiti in Umbria e sei diventata mamma? Ecco un super bonus per te

Sappi che se sei mamma e risiedi in Umbria sei più fortunata delle neo madri che abitano nelle altre regioni del Paese. La regione Umbria ha recentemente approvato una misura che prevede l’erogazione di un contributo di 1.200 euro alle neomamme. Le richieste per accedere a questo bonus sono partire il 4 maggio alle 12:00 e scadono il 3 giugno alla stessa ora. Questo sostegno è destinato alle donne che hanno un figlio di età pari o inferiore ai 12 mesi e che risiedono in Umbria da almeno due anni.

Il tuo ISEE non deve superare i 30 mila euro e al momento della presentazione della domanda, le donne devono essere occupate (subordinate o autonome) o iscritte al Centro per l’impiego. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha annunciato l’introduzione di un nuovo bonus per le neomamme al fine di aiutare la conciliazione tra lavoro e famiglia durante il primo anno di vita del bambino. La misura è stata pensata alla luce dei dati demografici che mostrano una tendenza al ribasso delle nascite non solo nella regione umbra ma anche in molti altri Paesi europei.

Il bonus neomamme approvato in Umbria ha come obiettivo quello di incentivare la parità di genere sul mercato del lavoro e favorire un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata delle madri, al fine di faciliterne il reinserimento o inserimento lavorativo successivo alla nascita di un figlio, e contrastare la denatalità. La Regione sottolinea che l’impegno lavorativo combinato con l’attenzione ai figli richiede una modulazione dei tempi dedicati al lavoro e alla famiglia, che può influire sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Come fare richiesta

Il bonus neomamme è destinato alle madri naturali, adottive o affidatarie, lavoratrici (dipendenti o autonome) o in cerca di lavoro iscritte al Centro per l’Impiego, con un Isee del nucleo familiare di massimo 30 mila euro, residenti in un comune dell’Umbria da almeno due anni anche non continuativi, con figli di età pari o inferiore a 12 mesi. La misura può essere cumulata con altri contributi a sostegno della famiglia e viene finanziata con uno stanziamento di 1,14 milioni di euro all’anno, per un totale di 5 milioni a 700mila euro previsti per 5 anni.

Per richiedere il bonus, è necessario accedere alla sezione “servizi in rete” del portale della Regione Umbria, tramite il percorso Regione Umbria – Argomento: Sociale – Servizio: Bonus conciliativo natalità – Istanza: Bonus conciliativo natalità 2023. La verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda sarà effettuata da Sviluppumbria, che stilerà la graduatoria sulla base dell’Isee e dell’ordine temporale di trasmissione della domanda, assegnando il contributo fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione.