Le nuove scarpe di Sarah Jessica Parker fanno impazzire i fans di Sex and The City, il perché lo svela l’attrice

La famosa attrice Sarah Jessica Parker ha pubblicato su Instagram un post con un’immagine raffigurante un paio di scarpe: fan in visibilio

Non è raro che il mondo del cinema e quello della moda vadano ad incrociarsi. I vestiti possono influenzare parecchio la memoria di chi guarda gli attori, mentre recitano in un film o in una serie tv. E, ovviamente, non tutti gli attori hanno lo stessa importanza.

Sarah Jessica Parker è una delle attrrii più apprezzate e di successo egli ultimi anni, tant’è che in passato si è portata a casa ben due Premi Emmy tre Screen Actors Guild Awards e quattro Golden Globe, nella sezione migliore attrice in una serie commedia o musicale. A cosa sono dovuti questi riconoscimenti? Alla sua iconica interpretazione del ruolo di Carrie Bradshow nella serie cult HBO Sex and the City.

È grazie a Carrie che la star di Nelsonville, nata il 25 marzo 1965 – 58 anni -, è riuscita a lanciare la sua carriera a livello internazionale. Da quel momento la sua vita è cambiata per sempre. Affrontare un impegno del genere non è stato affatto semplice, nonostante questo lavoro abbia dato grandissime soddisfazioni all’attrice statunitense. Nell’agosto 2015, infatti, il marito Matthew Broderick rivelò che la Parker non avrebbe voluto recitare in una lunga serie tv e ha provato in tutti i modi a svincolarsi dal contratto firmato. La HBO, però, respinse le proposte e la obbligò a vestire i panni della famosa giornalista newyorkese. Una reporter sempre attenta alla moda e alla sfera sentimentale.

Sarah Jessica Parker, le nuove scarpe sono un richiamo a Sex and the City

E alla fine le cose sono andate per il verso giusto, con Sarah Jessica Parker che oggi è uno dei volti di Hollywood che spiccano maggiormente. La nota attrice, inoltre, è molto attiva sui social e sul proprio profilo Instagram conta ben 9 milioni di followers.

Lì, recentemente, ha pubblicato una foto raffigurante un paio di scarpe da donna aperte e col tacco. Fanno parte della sua personale collezione e la star le ha chiamate Perry. Un nome che ha mandato in visibilio i fan di Sex and the City, perché si chiamano come Perry Street, ossia la strada dove si trova la casa in cui hanno girato l’amatissima serie e il sequel. Un legame sentimentale che non tramonta mai.