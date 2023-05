Rendere la cucina più chic, si può fare davvero: 5 idee semplici e geniali

Se la tua cucina è di uno stile vecchio e ormai passato e vuoi rinnovarla rendendola più chic, scopri i nostri 5 consigli

Quando si arreda una casa, per quanto si seguano i propri gusti inevitabilmente si è influenzati anche dalle mode del momento. Proprio per questo motivo, è possibile che dopo un po’ di anni le soluzioni e i colori scelti non piacciano più: purtroppo, però, cambiare gli arredi è piuttosto costoso ed impegnativo e non tutti possono permetterselo. Se quindi vuoi rendere la tua cucina un po’ più chic, scopri cosa ti consigliamo: cambierà tutto.

La cucina è una delle stanze più usate, in casa. Sebbene oggi molti amino e adottino l’open space, quindi un’unica grande sala in cui inserire sia la cucina sia il salotto, sono ancora tante le famiglie che optano per una stanza a sé, in modo da contenere soprattutto gli odori di ciò che viene preparato. Se la tua è un po’ vecchio stile e oggi non ti rispecchia più, rendila più chic e moderna con questi 5 consigli.

Cucina più chic: ecco come fare

In primo luogo, per cercare di eliminare la monotonia e la noia che ti stanno facendo mal sopportare la tua cucina, un metodo utile è quello che prevede l’aggiunta di qualcosa di retrò. Ebbene sì: modernizzare tramite il vintage. Cerca un telefono o una radio degli anni Novanta, ad esempio: collocato in un punto strategico, sarà quel dettaglio impossibile da non notare e apprezzare. Perfetti anche gli utensili in rame, da appendere magari su una parete bianca per farli risaltare: ve li invidieranno tutti.

Se ad annoiarti sono le pareti e i colori in generale, puoi acquistare alcune piastrelle paraschizzi originali e innovative. Non dovete per forza metterle a muro ma è sufficiente appoggiarle nello spazio che c’è tra il fornello e la fine della cucina: in questo modo, doneranno colore e originalità.

Per un tocco di glamour, irrinunciabile è lo scintillio: aggiungi alla tua cucina un elemento dorato, argentato o color bronzo e mettilo in esposizione sul piano. Un esempio può essere quello delle stoviglie in rame o, in alternativa, potresti pensare di sostituire tutte le maniglie di cassetti e armadi e di prenderle dorate: abbinatele a qualche utensile dello stesso colore e la vostra cucina cambierà subito identità.

Perché non pensare a un quadro? Se hai una parete libera e sei stanco di vederla così, o se ciò che c’è appeso ti ha stancato, cerca un quadro che ti convinca e appendilo proprio lì, in bella vista. In alternativa, puoi anche optare per più quadretti: fondamentale è l’originalità.