Vacanze in famiglia, come fare la valigia dei bambini: i trucchi salva tempo

Come organizzare al meglio la valigia dei più piccoli senza dimenticare nulla e senza portare tutta casa. I trucchi che rivoluzioneranno la vita in famiglia

Prima della partenza per le agognate vacanze l’immagine più comune in tutte le famiglie è quella di un genitore stracarico di valigie, borse e borsette che si aggira per casa ripetendo ‘eppure mi sono dimenticato qualcosa’. Già perché è indubbio che le vacanze siano desiderate, ambite e necessarie, ma è altrettanto vero che sono impegnative quando si hanno dei figli piccoli. E se non si è organizzati rischiano di stancare ancor prima di iniziare. A cominciare dalla valigia. Non la propria, ma quella dei bambini.

Già perché se noi adulti possiamo in qualche modo fronteggiare una dimenticanza, non si può dire lo stesso per i bambini. Vi immaginate i pianti per aver lasciato a casa il suo gioco preferito? O i nostri sensi di colpa per non avergli portato la felpa per la sera? Per non impazzire e non portarsi dietro davvero tutta casa, ecco i trucchi per fare la valigia dei bambini che vi torneranno utilissimi.

Come fare la valigia dei bambini: i 5 consigli salva spazio e tempo

L’età dei bambini fa ovviamente la differenza su cosa portare e sulle quantità. I bambini più piccoli avranno bisogno di tanti body da cambiare spesso mentre quelli più grandi di abiti a cipolla per quando sudano. L’età differenzia anche l’approccio alla condivisione del momento valigia. Ad esempio se vostro figlio ha 8/10 anni potrete coinvolgerlo nella preparazione della borsa e nella scelta degli abiti, se è più piccolo potrebbe diventare invece quasi un gioco. Ma sappiate che indipendentemente dagli anni dei vostri figli ci sono dei trucchi per fare la valigia perfetta che non conoscono età.

Ma come si fa a preparare una valigia per bambini senza poi essere colti da sensi di colpa, ansie e quant’altro per aver magari dimenticato un pantaloncino? Seguendo i consigli che vi diamo noi. Ricordatevi che è importante coinvolgere i piccoli nelle attività, pure in quelle prima della partenza. Se avete modo date loro un piccolo zaino o un mini trolley. Si sentiranno parte dell’evento, saranno responsabilizzati nella scelta di cosa mettere nella loro mini borsa, si divertiranno (e vi lasceranno tranquilli nella preparazione della valigia vera e propria!).

Eccoci dunque i 5 consigli e trucchi per la preparazione della valigia dei bambini:

fate una lista di tutto quello che può servire

suddividete gli abiti per ogni giorno di vacanza

suddividete intimo, medicinali, vestiti, cibo (biberon e quant’altro)

scegliete la valigia giusta

organizzate con i sacchetti

Segnatevi tutto: la lista per la valigia delle vacanza

Il primo consiglio per preparare la valigia dei bambini (ma anche quella dei genitori) è fare una lista. Segnatevi tutto quello che pensate possa servire. Per riuscirci immaginatevi la giornata tipo e le varie attività che potreste svolgere. Ovviamente ci saranno liste diverse se andate al mare, in montagna, se fate un viaggio itinerante o se prendete l’aereo (in questo caso sarete obbligati ad ottimizzare lo spazio). Aprite gli armadi e segnate. Girate per casa e segnate. Poi sedetevi e incominciate a togliere qualche cosa. Quello che rimane è la vostra guida.

Ogni giorno un vestito (+ extra)

State fuori 7 giorni? Allora decidete 7 completi più un paio extra. Pensate alle attività che fate. Se andate al mare i bambini passeranno tutta la giornata in costume. Hanno davvero bisogno di tutte quelle magliette? Se partite per le vacanze estive in un luogo caldo un pantaloncino lungo e una felpa nell’eventualità del maltempo è più che sufficiente. Così come nella valigia per la montagna è inutile abbondare di costumi. Non esagerate sarà solo bagaglio in più!

Dividete secondo la tipologia: dagli abiti alle medicine

Mettete tutto sul letto e dividete in mucchietti: gli abiti da una parte, le medicine dall’altra, l’intimo da un’altra ancora. Preparate le scarpe e mettetele in dei sacchetti. Lo stesso fate con le pantofole o le ciabattine da mare. Questa suddivisione vi permetterà di vedere quanta sia effettivamente la roba che portate via ed eventualmente come dividerla in valigia.

Scegliete la valigia giusta

Sembra ovvio dirlo ma spesso la valigia sbagliata rappresenta un grande problema. Se ne prendete una troppo grande finirete per mischiare le vostre cose con quelli dei bambini e ciò potrebbe creare confusione. Così come se ne scegliete una piccola e sarete necessariamente obbligati a prenderne un paio. Un’enorme scomodità. Se viaggiate in aereo scegliete un trolley rigido ma capiente e con organizer. Vi risulteranno molto utili.

Organizzate con i sacchetti: il consiglio della tik toker

Ecco la parola d’ordine quando si parla di valigie e di bambini è l’organizzazione. Una mamma che realizza video su Tik Tok con l’account @sierra.honeycutt ha pubblicato un video in cui mostra come fare la valigia perfetta per i bambini. Ed ha riscosso un successo pazzesco. Prendete dei sacchetti trasparenti e delle etichette. Ora iniziate a riempiere ogni sacchetto con l’outfit di ogni giorno, mettendo dentro tutto dall’intimo alla felpa. Scrivete dunque sull’etichetta lunedì e così via. Dopo di che mettete tutto nella valigia. Da una parte i sacchetti dei giorni assieme alle scarpe (racchiuse anche queste in dei sacchetti) dall’altra i sacchetti con gli extra, i medicinali e le cose dell’ultimo minuto.

Seguendo questi consigli e non dimenticando almeno un gioco preferito di vostro figlio riuscirete a fare la valigia dei bambini perfetta (e pure la vostra!).