3 segnali d’allarme che possono significare che il tuo coniuge sta pensando al divorzio

I divorzi sono una realtà proprio dietro l’angolo: come capire se anche il tuo partner ci sta pensando.

Le relazioni amorose sono costellate da alti e bassi, ma vi sono dei casi in cui i bassi sembrano accentuarsi in maniera preoccupante e da alcuni indizi è possibile capire se qualcosa tra te e il tuo partner sia sul punto di cambiare. E non è sempre lo spettro di un’altra persona a dover preoccupare. Anzi a dover destare sospetti è qualcosa all’apparenza molto più innocuo.

La comunicazione è la base di ogni rapporto sano ed equilibrato, ma quando cominciano a verificarsi mancanze o cambiamenti significativi riguardanti le finanze di coppia, potrebbe essere un campanello d’allarme dell’imminente arrivo di una tempesta.

I tre segnali di allarme che non devi assolutamente sottovalutare

Vediamo assieme quali sono i segnali di allarme che rivelano un allontanamento a livello finanziario e di conseguenza anche a livello personale.

Innanzitutto non ricevere più gli estratti conto bancari per posta è uno dei segnali più evidenti. Le modifiche alla posta sono relative a dei conti che possono essere condivisi tra le coppie sposate, per cui le decisioni vanno prese assieme e ogni modifica dovrebbe essere fatta quando altre partner ne è consapevole. Se all’improvviso però non arrivano più gli estratti conto cartacei o le email con i movimenti di conto, significa che il partner li ha fatti bloccare e questo di solito accade solo quando si stanno pianificando manovre segrete come per esempio dei prelievi importanti necessari per spostare i soldi da un conto all’altro.

Un altro grave problema riguarda la dichiarazione dei redditi: la dichiarazione dei redditi di coppia viene solitamente compilata e firmata insieme. Se il partner si rifiuta di condividerla o si mostra sfuggente e nervoso riguardo la questione fiscale, potrebbe avere in mente un distacco finanziario. Inoltre la dichiarazione dei redditi possono mostrare se una persona ha fatto di nuovi investimenti. Non condividerli più come una volta significa che c’è qualcosa che chiaramente non sta funzionando nel verso giusto.

Infine l’ultimo campanello d’allarme riguarda le sue abitudini monetarie e se esse sono cambiate: eventuali modifiche nello stile di spesa, nell’accumulo di contante o nell’uso eccessivo di carte di credito personali sono segni che il partner si sta preparando, finanziariamente parlando, ad una separazione. In particolar modo è possibile che il partner stia parlando con dei consulenti o con un avvocato. Consulenza che costa e che quindi i partner stesso desidero poter tenere nascosta il più possibile a lungo.

In caso di questi segnali la soluzione migliore è quella di parlare e di cercare di chiarire assieme.