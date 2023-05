Bambini più felici e meno aggressivi: il gesto che pochi genitori compiono la sera, prima della ninna, che fa miracoli

Prima di mettere i figli a dormire la sera c’è una cosa che importante che i genitori dovrebbero fare per loro. In questo modo i bimbi saranno più sereni.

Quando si fa l’ora di andare a letto c’è sempre chi concede ai più piccoli qualche minuto in più per l’ultimo cartone animato o un ultimo gioco. Per alcuni invece significa che è il momento di leggere una nuova storia con la mamma o il papà o di riprendere il libro da dove si era lasciato. Ma l’appuntamento con la favola prima di dormire è più importante di quanto si pensi anche per lo sviluppo del carattere.

Prima di tutto abituarsi a sentir raccontare le storie rende i bambini ben disposti verso la lettura per curiosità e desiderio di fare da soli. Imporre loro di comprare libri non sarà mai efficace come mostrare loro quanto potrebbero imparare o scoprire imparando a leggere. Si inizia con i libri illustrati ma pian piano sarà la loro fantasia a ricreare gli scenari descritti grazie allo stimolo che riceve la loro immaginazione. Una qualità che sarà loro essenziale in futuro per trovare soluzioni alternative a problemi o difficoltà.

Dato che per poter apprezzare una storia occorre stare attenti però la fiaba prima di dormire insegna loro ad ascoltare. Seguendo con attenzione inizieranno anche a fare domande sulle parole che non conoscono ancora, come del resto dovranno fare una volta a scuola. Questo potrebbe aiutarli a mantenere più a lungo la concentrazione oltre ad essere meno irrequieti in classe.

La lettura aiuta ad imparare ad esprimersi

Soprattutto se mamma e papà hanno doti interpretative i bambini presto entreranno in empatia con i personaggi delle favole. Immaginarsi al posto del cavaliere o del mago di turno è di fatto un esercizio che porta a mettersi nei panni di qualcun altro. Questo li spingerà a farsi più domande sul comportamento degli altri e a sforzarsi di capirli.

Allo stesso modo dato che ascoltare la lettura farà loro scoprire parole nuove gradualmente amplieranno il proprio vocabolario. Per loro quindi parlare e confrontarsi sarà sempre più facile perché potranno esprimersi in modo più articolato. Se un bambino sa come esporre e far presenti le sue sensazioni avrà meno bisogno di fare i capricci o reagire male.

Imparare a usare le parole per dare voce ai propri pensieri è ciò che serve per non sentirsi impotenti ai bambini. Grazie a questa abitudine possono riuscire a rapportarsi in modo più sereno con gli adulti.