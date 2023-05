Coca Cola vs Pepsi: somiglianze e differenze fra le due bibite. Ve ne siete mai accorti?

Quale sarebbe meglio scegliere fra Coca Cola e Pepsi? Difficile confonderle vista la confezione, ma le due bibite sono in competizione da sempre.

Le fazioni dei consumatori divise dalla preferenza fra l’una e l’altra sono agguerrite come per l’eterna diatriba fra pandoro e panettone. In effetti sono circa 100 anni che Coca Cola e Pepsi si contendono un’ampia fetta del settore delle bibite gassate. La ragione è che conservano una propria peculiarità per quanto si somiglino, a partire dalla loro invenzione. La più anziana fra le due è la Coca Cola, inventata nel 1886 da un farmacista che cercava un rimedio per il mal di testa. La Pepsi arrivò solo sette anni dopo e il suo nome iniziale fu Brad’s Drink, ma anch’essa fu realizzata in farmacia.

Se la storia è simile, gli ingredienti sono diversi. E se vi state chiedendo quale due due faccia meno male, beh le due si assomigliano anche in questo. D’altronde sono entrambe bevande gassate e zuccherate. Insomma la sfida fra le due è solo una questione di gusto. E di marketing.

Che sapore hanno Coca Cola e Pepsi

A livello di composizione prima di tutto c’è da dire che la Coca Cola prevede estratto di foglie della pianta Assenzio cola. Viene coltivata appositamente in Perù per la produzione della bibita, mentre la Pepsi conteneva pepsina in origine, poi sostituita dall’acido citrico. A livello organolettico il sapore della Coca Cola ha un retrogusto di vaniglia ma è meno dolce della controparte che invece ha un sapore più simile a quello degli agrumi.

Di contro la Coca Cola ha un contenuto più accentuato di sodio, tre volte maggiore della sua rivale. Anche la CO2 è più abbondante nella prima, tanto che la Pepsi è nota per sgasarsi più in fretta. L’aspetto delle due bevande nel bicchiere è praticamente identico ma le immagini che ci associamo sono diverse. La lattina rossa è quella da bere in compagnia mentre quella blu è associata al mondo dello sport.

Se volete stare attenti alla linea sappiate che la Coca Cola ha 90 calorie contro i 100 della Pepsi. Ovviamente nella versione original, non in quella Zero o Light. Per quanto riguarda gli zuccheri sono tanti e pressoché uguali: 26 la Pepsi contro i 25 grammi della Coca Cola. Il sodio come abbiamo detto è molto più basso nella Pepsi: 20 mg contro 30.

Una storia di accordi con l’URSS fra Coca Cola e Pepsi

Anche i leader sovietici dissero la loro sulle due bevande anche se in momenti diversi della storia. Stalin amava profondamente la Coca Cola a dispetto del rapporto con gli USA, tanto che arrivò a produrne una variante trasparente. In questo modo la rese più simile all’alcolico emblematico della Russia, la vodka. Al contrario Krusciov qualche anno più tardi assaggiò la Pepsi e fu amore al primo assaggio, tanto da accettare di importarla in Unione Sovietica.

L’accordo concluso con la Pepsi prevedeva una forma di baratto, sotto forma di attrezzature dalla parte americana e di vodka dall’URSS. La Coca Cola però verso la fine degli anni ’80 riconquistò il successo in Russia grazie alla Crystal Cola, una nuova versione trasparente. Inutile dire che poco dopo anche la Pepsi arrivò con la versione Crystal, continuando la contesa che dura ancora oggi.