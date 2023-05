Queste sono le 3 cose principali di cui i bambini hanno bisogno, ma molti genitori non lo sanno

Da genitori non spesso è facile dare ai propri figli quello di cui hanno bisogno: non dimenticarti mai queste tre cose però!

Avere un figlio è sia un’esperienza meravigliosa sia un duro impegno e lavoro. L’obiettivo di ogni genitore è far sì che i propri figli possano crescere al meglio e avere una vita felice. Purtroppo non c’è un manuale o un corso che prepari a cosa fare in ogni situazione. Le dinamiche familiari sono tante e complesse, ma il ruolo dei genitori è fondamentale sin dai primissimi anni di vita.

I genitori hanno una grandissima responsabilità a livello psicologico di come i bambini arriveranno alla loro adolescenza e poi all’età adulta: in base a quello che si vive in famiglia una persona si forma e crea la sua storia di vita, e da questo dipende come si sentirà in futuro e quanto potrà essere a suo agio nelle situazioni.

I tre aspetti di cui i genitori non devono assolutamente dimenticarsi

Come detto poco sopra, i bambini hanno bisogni fisici ed emotivi basilari, ma per crescere sani e realizzati hanno soprattutto bisogno che gli adulti di riferimento soddisfino in particolare tre bisogni psicologici fondamentali. Vediamo assieme quali sono.

Sentirsi autonomi nel fare le cose: i bambini vogliono e devono imparare a essere indipendenti, prendere decisioni personali ed essere responsabili delle proprie azioni. Gli adulti devono quindi favorire questo bisogno di autonomia dando loro spazio per scegliere giocattoli, vestiti, attività, permettendo di fare piccole esperienze in modo autonomo, esperienze ovviamente correlate alla loro età e al grado di decisioni che possono prendere senza pericolo.. Il senso di indipendenza che ne deriva stimola la fiducia in se stessi e la capacità futura di poter decidere della propria vita.

Potere imparare e sviluppare competenze: i bambini hanno bisogno di apprendere nuove abilità e conoscenze per crescere in modo sano e sviluppare il proprio potenziale. I genitori devono quindi essere in grado di offrire loro le giuste opportunità di apprendimento attraverso attività stimolanti, risposte a domande ed esempi positivi. Sentendosi sempre più competenti, i bambini acquisiscono autostima e motivazione a progredire, e inoltre saranno più propensi da adulti ad apprendere nuove cose invece che arrendersi davanti a situazioni che non hanno mai vissuto prima.

Infine, sentirsi importanti per gli altri: i bambini, come tutti del resto, hanno bisogno di sentirsi accettati, compresi e apprezzati, di capire che quello che fanno e quello che sono ha importanza ed è significativo agli occhi degli adulti di riferimento. I genitori sono un punto di riferimento in questo e devono elogiare le loro scoperte, lodare i loro sforzi e ciò che apprezzano di loro. Ovviamente senza esagerare nelle lodi ma facendo anche critiche positive. Sentendosi parte di qualcosa, i bambini si sentono amati e accolti.