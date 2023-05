Qui era solo un bambino: oggi presenza fissa in Mediaset, lo riconosci?

I riflettori dei magazine di cronaca rosa in queste ore sono concentrati sulla foto che vi mostriamo oggi come immagine di copertina. Riconoscete chi è?

Una foto diffusa sui social network e che, in pochissimo tempo, è diventata virale. Perfino i suoi fan sono rimasti senza parole. Il bambino ritratto in foto è molto diverso infatti dall’uomo che conosciamo oggi. Anche se con uno sguardo attento si può scorgere la stessa espressione che ha adesso. Ma chi è dunque questo bambino? I telespettatori di Mediaset del primo pomeriggio sono decisamente facilitati nell’indovinarlo. E dicendo così vi abbiamo dato un bell’aiuto!

Una carriera artistica lontana dai riflettori, poi l’approdo in tv, il successo, il matrimonio con una showgirl allora sulla cresta dell’onda sul finire degli anni ’90. E poi dopo aver appeso al chiodo le scarpe da ballo il suo posto in tv accanto alla donna che la tv la fa, ovvero Maria De Filippi. Dai, che lo avete capito chi è il bambino in foto!

Chi è il bambino della foto?

Quando si guardano le foto dei personaggi famosi da piccoli si ha sempre l’impressione di sfogliare le foto di un vecchio album di famiglia. E si commenta con un ‘dai lo riconosci?’, ‘uh com’è cambiato!’ Anche se quel personaggio televisivo non lo si conosce affatto nella realtà, il vederlo ogni giorno – come succede nei programmi tv quotidiani – sentirlo, osservarlo crea una sorta di legame affettivo. Così nelle ultime ore sui social la foto di questo bambino è rimbalzata da un account all’altro. Proprio perché riconoscerlo non è facilissimo.

Il suo grande sogno sin da piccolo è la danza. Lascia infatti il suo paese natale, Pulsano in provincia di Taranto, ad appena 16 anni proprio per diventare ballerino. Cosa che riesce a realizzare ad inizio anni ’90 entrando nel corpo di ballo di alcune importanti trasmissioni di Canale 5. Dapprima a La sai l’Ultima, poi al Grande Bluff con Barbareschi e infine approda a Buona Domenica condotta ai tempi da Maurizio Costanzo. Questo programma gli cambia la vita: diventa primo ballerino, riscuote un enorme successo e si sposa. Il matrimonio con Paola Barale si celebra nel 1998 e domina tutte le riviste di gossip. E se le nozze naufragano, la sua carriera in tv, no. Anzi ha una svolta inaspettata. Niente più piroette in aria, ma solo opinioni. Dal 2003 è infatti al fianco di Maria De Filippi nella trasmissione Uomini e Donne come opinionista.

Dunque, l’uomo ritratto in foto è proprio lui: Gianni Sperti. Il temutissimo opinionista di Uomini e Donne, ha oggi 50 anni, una laurea in Economia Aziendale ottenuta nel 2017 e moltissimi fan. Il ruolo nel programma di Maria De Filippi è stata una svolta nella sua carriera, permettendogli di diventare anche una star dei social.

I rumors su Gianni Sperti

Durante le ultime settimane Gianni Sperti è stato protagonista dei magazine di cronaca rosa anche per via di alcune dichiarazioni sulla sua presunta omosessualità. Da anni infatti si vocifera che Gianni sia gay e che sia stata questa la causa della fine del matrimonio con Paola Barale. Riguardo la fine della relazione con la showgirl Sperti ha detto di cercare altrove la cause, alludendo in presunte relazioni extraconiugali della compagna. Una smentita dunque sui rumors circa il suo orientamento sessuale?

Non esattamente. Gianni Sperti non vuole parlare proprio di questi rumors. Non a caso, proprio l’opinionista di Uomini e Donne durante una lunga intervista rilasciata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ha deciso di rilasciare la seguente dichiarazione: “La cosa che mi da fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di far sapere, o pensare o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, forse si o forse no, non lo dirò mai. Perché dirlo vuol dire mettersi un’etichetta e quindi fare una differenza ed essere diverso da un altro gruppo“.