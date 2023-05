Svelato il segreto per un matrimonio lungo e sano: è un dettaglio a cui non prestiamo mai attenzione

Esistono delle coppie che sono sposate da tantissimi anni e che sono sempre felici: qual è il segreto di un matrimonio così duraturo?

L’amore è un sentimento bellissimo sul quale al tempo stesso bisogna lavorare, per evitare che diminuisca e che vi siano problemi di coppia che si sarebbero potuti evitare con molta facilità.

In una relazione ovviamente è fondamentale passare del tempo assieme, fare nuove esperienze e dedicarsi l’uno all’altro, ma le relazioni amorose hanno bisogno di spazio e di tempo per respirare: due persone che stanno insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7 rischiano presto di soffocare nella routine e nella mancanza di privacy.

Va bene al tempo assieme, ma no a una vita in simbiosi

Prendersi del tempo per sé, coltivare i propri interessi e le proprie amicizie è fondamentale per mantenere vivo il legame di coppia. Quando ci si rivede, si ha molto di più da raccontarsi, molte più esperienze da condividere. Si apprezza di più il tempo trascorso insieme, vivendolo in maniera più intensa. Questo è quello che ci suggerisce proprio Deepak Chopra, di 76 anni con una relazione di più di cinquant’anni alle spalle.

“Io e mia moglie abbiamo orari diversi, ma ci prendiamo del tempo per la nostra relazione ogni giorno, anche se è mezz’ora o un’ora”.

Ognuno ha le proprie passioni e i propri hobby, i propri spazi e ritmi. Riconoscerli e rispettarli è ciò che permette a una relazione di essere sana. Non bisogna scegliere tra il rapporto di coppia e il resto della propria vita, bensì integrarli, trovando il giusto equilibrio.

Passare del tempo di qualità assieme quando ci si vede

“Il mio consiglio ai giovani in qualsiasi relazione, che sia personale, romantica, con i tuoi genitori o professionale è di essere presente” – dice Deepak Chopra.

Quando si sta insieme, bisogna sapersi lasciare andare l’uno nelle braccia dell’altro, trascorrendo delle belle esperienze e dedicandosi ai momenti che si vivono assieme. E non bisogna neanche troppo programmare le occasioni di stare insieme, ma godersele quando accadono, vivendole appieno e in maniera spontanea. Per cui, quando si passa del tempo come una persona è importante dedicarle attenzione, farla sentire amata e importante, e non per esempio stare troppo tempo al cellulare o persi nei propri pensieri. Per quello vi sono altri momenti quando si è da soli.

Infine Deepak Chopra conclude: “Chiediti: ‘Voglio essere felice o voglio avere ragione?’ Smetti di avere ragione e la tua relazione prospererà per sempre”.