Amore o odio? Il tuo segno lunare rivela la relazione che hai con tua madre

Che tipo di rapporto hai con tua madre? Questo segno lunare te lo svela. Scoprilo subito leggendo l’articolo, non ci crederai.

I rapporti con le madri sono quelli più naturali di tutti. Ci portano in grembo, ci crescono, stiamo sempre con loro. Molti rapporti però con il tempo si incrinano o sono soggetti a evoluzioni. Il tuo segno lunare ti rivela che tipo di relazione hai con tua madre. Incredibile ma vero. Che segno lunare sei? In base a questo saprai il tipo di rapporto che c’è tra te e tua madre.

Quello che in realtà permette al segno lunare di capire il rapporto che hai con tua madre, è la vicinanza della luna a essa. Le mamme sono associate alla luna, il nostro primo vero affetto. Scopriamo allora in base al nostro segno lunare che tipo di relazione intercorre tra noi e nostra madre. Per scoprire il nostro segno lunare bisogna interpretare la mappa astrale, o meglio, crearne una appositamente per noi. Vediamo come fare.

Il tuo segno lunare ti dice il tipo di rapporto che hai con tua madre

Nella nostra mappa astrale, il nostro segno lunare è quello che più ci fa sentire a casa, quello più vicino al nostro lato emotivo, ai nostri affetti. Insieme agli affetti ovviamente la nostra mappa astrale ci permette attraverso il segno lunare di capire che tipo di rapporto abbiamo con nostra madre. Scopriamolo.

Il segno lunare per l’Ariete indica una presenza molto forte della madre nelle loro vite. Molto spesso può vederla come un esempio ma altre volte può sentirsi dominato e sopraffatto da lei. Se hai una personalità più ribelle è probabile che tu possa ribellarti, in caso contrario c’è la possibilità che tu possa subire questa situazione che con il tempo diventa spiacevole.

Per quanto riguarda il Toro la situazione è simile, molto affettuosa e protettiva. Questo però potrebbe implicare che tutto debba essere fatto come vuole lei, creando scompiglio nella vita del Toro. Per lo Scorpione è un po’ diverso: il rapporto con vostra madre potrebbe essere segnato da un’assenza, o una morte prematura. In entrambi i casi non è facile per lo Scorpione fidarsi degli altri, soprattutto nelle relazioni più intime.

Tu che segno sei? Che rapporto hai con tua madre?