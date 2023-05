Far andare bene i figli a scuola: ci sono le app che ti aiutano | Ogni genitore deve conoscerle assolutamente

Per far andare bene i figli a scuola è possibile farsi aiutare dalle app. Ce ne sono alcune che ogni genitore dovrebbe conoscere: ecco quali sono.

La tecnologia è una grande alleata per le famiglie italiane, in grado di affiancare le persone in ogni momento della giornata: dall’attività fisica al diario alimentare, passando anche per l’organizzazione delle sessioni di studio per i propri figli. Ci sono, infatti, delle applicazioni che aiutano i figli nella preparazione delle materie scolastiche in modo efficace.

Non tutti lo sanno, ma è possibile riuscire al meglio durante la carriera scolastica grazie al proprio smartphone, o a quello dei genitori. Alcune applicazioni permettono di aumentare la produttività che riescono a dare quel supporto necessario per organizzare e gestire al meglio le sessioni di studio.

Le app che aiutano i figli a scuola ce ne sono diverse, per questo è importante saper scegliere quella che soddisfi le proprie esigenze. Quindi è importante pensare nel dettaglio a creare un programma di studio ben dettagliato, che sia giornaliero, settimanale o mensile. Poi si può impostare il promemoria così da non dimenticarsi le sessioni di studio e tenere traccia del programma svolto.

App che aiutano i figli a scuola: ecco quali sono

Ci sono numerose applicazioni che consentono di avere accesso a dei dettagliati programmi di preparazione allo studio. Queste consentono di prendere appunti, accedere alla varie risorse di studio presenti sul web e organizzare i materiali di studio. Disponibili sia per i dispositivi Android che iOS.

La prima che consigliamo è Todoist, in grado di gestire tutta l’attività e completare i compiti tramite la giusta organizzazione. L’app permette di creare dei progetti specifici e attività individuali, fissando anche la data. Per gestire il proprio tempo è utile Google Calendar, un’app che permette di pianificare gli impegni, appuntamenti e promemoria. Stesse caratteristiche di queste app ce l’ha anche Evernote che può includere anche testo, audio, immagini e file allegati.

My Study Life è perfetta per gli studenti che vogliono creare un proprio calendario personale. Ottima per la gestione del tempo è anche Class Timetable, ottima anche per gli insegnanti delle scuole medie e superiori nell’organizzazione delle lezioni. Mentre Knowunity consente di dare le risposte alle domande di tutti gli studenti che sono alle prese con le varie materie scolastiche.