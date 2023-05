Capelli nello scarico della doccia addio per sempre: il trucco che salva tempo, soldi e igiene

Scarico della doccia intasato dai capelli? Metti da parte i soliti prodotti e usa questo trucchetto: in poche mosse problema risolto.

Ogni giorno sono davvero tantissime le cattive abitudini che vai a ripetere in casa. Comportamenti del tutto sbagliati, che alla lunga possono anche farti correre dei seri rischi, costringendoti a richiedere l’intervento di persone specializzate per risolvere il tutto. Ecco perché sarebbe sempre buona norma prestare estrema attenzione a tutto quello che si fa.

Peccato che tra dire e fare c’è di mezzo il mare, anzi in questo caso un oceano intero, e molto più spesso di quello che immagini continuerai a commettere errori su errori. Uno fra i tanti, ad esempio, è usare lo scarico della cucina come se fosse una pattumiera, gettando al suo interno ogni sorta di residui di cibo e di scarti. Un gesto davvero sconsiderato che ben presto rischia di tramutarsi in un fastidio non da poco. Stesso discorso anche per lo scarico della vasca o della doccia, che dovrà fare i conti con accumuli di peli e capelli.

I capelli hanno intasato lo scarico della doccia? Senza spendere un euro risolverai il problema in poche mosse

Peli e capelli nello scarico sono davvero un grosso problema, sia perché non sarà mai facile rimuoverli del tutto, ma soprattutto perché (diciamoci la verità) togliere quei grovigli umidicci e maleodoranti non è di certo la cosa più piacevole di questo mondo. Ovviamente non puoi di certo lasciarli lì, rischi solo di peggiorare la situazione e di non far defluire l’acqua bene. Come fare allora per risolvere l’impiccio? La soluzione è più semplice di quello che tu possa pensare.

In commercio esistono tantissimi prodotti specifici per liberare le tubature ostruite, questi però oltre ad essere piuttosto aggressivi, possono corrodere tubi piuttosto vecchiotti. Per non parlar poi dell’impatto ambientale che hanno. Proprio per questo oggi vogliamo svelarti un trucchetto semplicissimo che ti farà risolvere il problema dei capelli nello scarico in poche mosse.

Tutto quello di cui avrai bisogno sarà del semplicissimo fil di ferro, in alternativa andranno bene anche quelle grucce per gli abiti completamenti di metallo. Una volta che ti sarai procurata uno dei due, prendi una pinza e crea un filo piuttosto lungo. Alla base forma un uncino. Ora non ti resta che infilarlo all’interno dello scarico e farlo andare in profondità. L’uncino andrà a catturare il groviglio di capelli e tu potrai tirarlo facilmente fuori.

Una volta fatto questo lo scarico già sarà completamente libero, ma per migliorare ancora di più la situazione versa mezza bottiglia di aceto, aggiungi del bicarbonato e lascia agire per circa 4 ore. Dopodiché versa acqua calda sempre nello scarico e in questo modo dirai addio anche ai cattivi odori. Un rimedio fai da te davvero efficace, che ti risolverà una questione piuttosto spinosa.