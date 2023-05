Carta da forno, la classifica di Altroconsumo: ecco quali sono le migliori

Se vuoi scoprire quale sia la migliore carta da forno per i tuoi manicaretti speciali, ecco la classifica di Altroconsumo

Molte delle ricette che amiamo e che facciamo nelle occasioni speciali, senza la carta da forno non uscirebbero così. Tanto scontata quanto necessaria, consente alle pietanze di cuocere senza attaccarsi alla teglia e mantiene il fondo di cottura ben liquido, così che concorra nel dare sapore a ciò che si sta cucinando. In commercio ne esistono di molti tipi: ecco la classifica di Altroconsumo.

Oltre alla sua capacità di non far attaccare il cibo alla teglia, la carta da forno va valutata anche in merito ad altri aspetti. Innanzitutto oggi come oggi è fondamentale la provenienza e lo smaltimento della carta, così come il peso e il materiale dell’imballaggio. Da considerare poi anche la sicurezza chimica, importantissima se si considera che questa sta a contatto con ciò che poi mangiamo. Secondo questi criteri, ecco la classifica di Altroconsumo.

Altroconsumo: qual è la carta da forno migliore

I principali fattori considerati da Altroconsumo per la classifica delle migliori carte da forno sono la presenza o meno di PFAS, composti chimici altamente inquinanti per l’ambiente; la completezza delle informazioni in etichetta e la loro leggibilità e gli aspetti ambientali già precedentemente citati, che hanno pesato per l’80% sul giudizio globale.

La valutazione è avvenuta su una scala da 1 a 10 considerando anche la facilità d’uso, che comprende la funzionalità del seghetto e la stesura agevole o meno e l’efficacia, cioè l’antiaderenza e la protezione della teglia. Secondo questi criteri, quindi, la migliore in assoluto è risultata essere la Cuki Carta Forno Naturale, che trionfa con 85 punti e vince il premio di migliore del test e migliore scelta green.

Come migliore scelta green da evidenziare anche la Ecor Carta Forno Natural, mentre al terzo posto Esselunga Carta Forno. Procedono poi altri prodotti sempre di ottima qualità: Coop Casa Carta da Forno, Cuki Carta Forno e Domopack Carta Forno Maxi. Di buona qualità la Frio, che vince il premio come miglior rapporto qualità-prezzo, la Conad Carta da Forno, la Sistema Casa Carta Forno in fogli, la Carrefour Carta Forno e la Aromata Carta da Forno antiaderente. Insomma: se volete un prodotto efficace, che non costi molto e che abbia un impatto sull’ambiente il più ridotto possibile optate per una di queste: non sbaglierete.