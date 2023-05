“Costano meno di 10 euro” C’è la corsa alla Lidl, la gente è impazzita

Novità dalla Lidl. La catena tedesca di supermercati ha messo in vendita un prodotto che sarà tendenza nel 2023. La particolarità è che costa meno di 10 euro

Negli ultimi anni gli scaffali dei discount dispongono anche di merce non alimentare, con una sempre più grande disponibilità di elettrodomestici e perfino capi di moda. I loro prezzi accessibili rispetto ad altri negozi specializzati hanno fatto sì che queste categorie di merce siano sempre più acquistate. Un altro importante fattore è anche la qualità spesso alta di questi articoli che si possono trovare a prezzi che molte volte non superano i 20 euro.

Ultimamente la moda è diventata low cost e anche i supermercati se ne sono accorti, introducendo nei loro volantini anche scarpe, maglie, pantaloni e perfino costumi da bagno. I loro prezzi accessibili hanno creato un vero e proprio impulso all’acquisto, compiuto da clienti che si recano nei supermarket per fare la spesa. Uno degli esempi sono le sneakers della Lidl che nel 2020 sono andate a ruba e diventate introvabili nel giro di poche ore. Ora la stessa catena di supermercati ha messo in vendita un altro paio di scarpe che ha fatto incetta di acquisti.

Si trovano da Lidl e costano nemmeno 10 euro. Ecco la tendenza dell’estate

Lidl da tempo propone prodotti non food a basso costo ma di alta qualità. In un periodo di inflazione, questo viene particolarmente apprezzato poiché la catena tedesca mette a disposizione tutti i prodotti necessari per la vita quotidiana, inclusi prodotti hi-tech, elettrodomestici, mobili e decorazioni. Il catalogo dell’azienda offre una vasta scelta di articoli per ogni esigenza. Come molte altre marche, anche l’azienda tedesca si sta preparando per la primavera e i bei giorni che arriveranno.

È l’occasione perfetta per rinnovare il proprio guardaroba e Lidl è pronta ad aiutare i propri clienti a farlo, mettendo a disposizione prodotti di qualità a prezzi accessibili. In questi giorni si attende la messa in mercato delle espadrillas. Lidl ha lanciato le sue nuove scarpe per l’estate, che promettono di essere un’opzione versatile e popolare. Queste scarpe hanno tutto per piacere: sono comode, belle e proposte a un prezzo molto conveniente. Potrebbero diventare il modello star della stagione, quindi non perdere l’occasione di acquistare diverse colorazioni.

Le espadrillas sono disponibili in due versioni e hanno una suola comoda. Puoi trovare un modello stampato in bianco e azzurro chiaro oppure uno in cotone blu scuro. Si abbinano con tutto e possono essere indossate con pantaloni, vestiti o costumi da bagno. Il prezzo è di soli 7,99 euro e per la manutenzione basta lavarle in lavatrice a 40°C. Trovale sul sito di Lidl se vuoi ordinarle. Lidl ha dimostrato ancora una volta che ciò che è buono, bello e non costoso non è solo una leggenda metropolitana.