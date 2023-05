L’allarme dei medici: “Presto gli uomini potrebbero non potere fare più figli” | Il terribile studio

I medici hanno lanciato un nuovo allarme sulla fertilità che mettono in allerta le famiglie. Secondo lo studio presto gli uomini non riusciranno più a fare figli

In occidente il numero di nascite è in continua diminuzione, con l’Italia che segna il record negativo sulla fertilità. Nel Paese, a causa di condizioni economiche, sociali e a causa dell’invecchiamento della popolazione, nell’ultimo anno sono nati 1,24 figli per coppia. In Europa fanno peggio dell’Italia soltanto Malta, Spagna e Cipro, stando ai dati forniti da Eurostat nel 2017, mentre nel mondo il Bel Paese è al sesto posto.

Come detto, i motivi del calo di fecondità in Italia sono dovuti da fattori prettamente sociali ed economici. Da diversi anni il Paese non è riuscito a colmare il gap di genere, lasciando le donne impossibilitate a lavorare e, contemporaneamente diventare madri. La carenza di servizi, il maggior onere che affrontano le donne all’interno delle mura domestiche porta le donne a vedere la maternità come un “peso”. Le donne italiane, inoltre, riescono a regolarizzare la propria situazione economica e stabilità lavorativa in un’età in cui non sono più capaci, per ragioni biologiche, di generare.

Per quanto riguarda questo aspetto, l’infertilità, tanto si parla di menopausa ma l’infertilità maschile è ancora un tabù. Di questo tema gli esperti se ne stanno occupando soltanto negli ultimi anni e anche questo dovrebbe essere annoverato tra le cause della discesa del tasso di fertilità nel nostro Paese. Gli studi condotti nell’ultimo anno sulla popolazione occidentale sono preoccupanti e questo spiegano in parte il perché stanno nascendo pochi bambini proprio in Occidente.

Il problema dell’infertilità maschile andrebbe preso sul serio

La Società Italiana di Andrologia (SIA) evidenzia il rischio concreto di una perdita di fertilità maschile che potrebbe diventare irreversibile per la specie umana. Secondo le previsioni, nel 2070 gli uomini potrebbero avere difficoltà a generare figli se non verranno adottate misure volte a modificare gli stili di vita e le condizioni ambientali. Questi cambiamenti sono dovuti anche ai comportamenti sono connessi a un calo della fertilità, come l’astinenza sessuale sempre più diffusa tra i giovani e l’aumento dell’età di concepimento.