Pasta patate e provola: è pura poesia. Devi provarla assolutamente

Se non l’hai mai provata devi assolutamente farlo perché è una vera squisitezza, la pasta patate e provola farà leccare i baffi a tutti.

Si tratta di una ricetta tipica della tradizione culinaria napoletana, un primo piatto super gustoso ed invitante. Con la sua cremosità e il suo fantastico sapore conquista sempre il palato di tutti, la pasta patate e provola è una vera bontà.

Se sei stato in Campania di sicuro avrai provato questo squisito primo piatto e se vuoi prepararlo a casa devi sapere che è più semplice di quanto pensi. Bastano pochi e semplici ingredienti per ottenere un risultato strepitoso che farà impazzire tutti a tavola, in molti di sicuro faranno anche il bis.

Dunque, assicurati di avere tutti gli ingredienti che servono e prepara subito questa buonissima pasta, patate e provola. Super cremosa e saporita piacerà a grandi e piccini, dopo averla provata ne andrai matto.

Prepara così la pasta patate e provola e farai leccare i baffi a tutti, il suo sapore è irresistibile

Enrica Panariello ha pubblicato questa fantastica ricetta sul suo profilo Instagram @chiarapassion e ha fatto venire a tutti voglia di provarla. Farla in casa è un gioco da ragazzi, segui il procedimento passo dopo passo per un risultato pazzesco.

Questi sono gli ingredienti che ti occorrono per preparare una squisita pasta patate e provola:

300 gr di pasta mista (oppure, ditali, mafalde corte ecc)

600 gr di patate

1 cipolla piccola

6 pomodorini

2 coste di sedano

250 gr di provola affumicata

60 g di pancetta (facoltativa)

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

sale e pepe q.b.

3 cucchiai di parmigiano reggiano

1 crosta di parmigiano (facoltativo)

basilico

Procedimento: