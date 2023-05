Per crescere bambini resilienti, combina questi 2 stili genitoriali: parla lo psicologo

Mai come oggi a un buon genitore è richiesta un’estrema versatilità nell’approccio con i bambini. Soprattutto se si vuole che un domani siano adulti resilienti.

Quando si tratta di crescere i loro figli, alcuni genitori sentono di doversi impegnare in una sorta di ethos. Se sono genitori gentili o empatici, convalidano le emozioni del figlio e de-enfatizzi le conseguenze. Se sono genitori autorevoli, stabiliscono limiti rigidi e si concentrano sul rispetto delle regole. In realtà, la genitorialità funziona meglio se si mescolano gli stili, dice Mona Delahooke, psicologa infantile e autrice di “Brain-Body Parenting: How to Stop Managing Behavior and Start Raising Joyful, Resilient Kids”.

“L’enfasi sugli stili genitoriali ci ha allontanato dalla domanda più rilevante: ‘Di cosa ha bisogno mio figlio in questo momento?'” afferma l’esperta. Tuo figlio avrà sempre bisogno di te per avere una certa sicurezza emotiva, ma a volte avrà anche bisogno di una guida più “dura”. “La gentilezza e la fermezza non sono olio e acqua”, dice. “Possono andare a braccetto”.

Una “ricetta” per il bene dei vostri bambini

Come essere un genitore “gentile” e uno “autorevole” allo stesso tempo? Nessuna ricerca sarà mai abbastanza “complessa” per rispondere alla domanda: “Quale stile genitoriale è il migliore?”. Piuttosto, i genitori dovrebbero concentrarsi sulla risposta ai bisogni dei loro figli. Il più delle volte, questa comporterà un mix di genitorialità gentile, reattiva e autorevole. “Non dobbiamo essere duri o crudeli, ma possiamo mantenere certi confini non negoziabili“, afferma Delahooke.

Supponiamo che tuo figlio stia avendo un tracollo perché tu e l’altro genitore state andando a cena fuori senza di loro. Ecco come Delahooke affronterebbe questa situazione: “Aiuta tuo figlio a gestire le sue emozioni. Invece di allontanarti o ammonirlo per la sua reazione, prendi qualche minuto per ‘co-regolare’ e attraverso la tua voce, l’espressione facciale e le emozioni, mostra un approccio gentile e premuroso”. E ancora: “Dai istruzioni alla babysitter. Siediti con la persona che si prenderà cura di tuo figlio mentre sei via e mostrale come co-regolare dopo che te ne sei andato/a. Vai al tuo appuntamento. Potrebbe volerci qualche minuto in più, ma avrai favorito lo sviluppo della capacità di resilienza nel bambino attraverso un approccio ibrido”.

La stessa logica può applicarsi a una serie di altre situazioni. Ad esempio, si può entrare in empatia con un bambino che ha difficoltà ad alzarsi dal letto la mattina dicendo: “So che le mattine sono dure e sei stanco”, e nella stessa frase esprimere che non andare a scuola semplicemente non è un’opzione. “Puoi avere fermezza, stabilire confini e limiti e fornire sicurezza emotiva allo stesso tempo“, conclude l’esperta.