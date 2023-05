Perché senti sempre cattivi odori in bagno e 4 soluzioni super efficaci al problema

Le hai provate tutte ma proprio non riesci a liberati dai cattivi odori nel bagno? Prova questi 4 rimedi naturali e noterai la differenza.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il bagno è uno degli ambienti di casa in cui si accumula velocemente una gran quantità di sporco, muffa, germi e batteri. Tenendo conto del fatto che sarà proprio al suo interno che ti andrai a prendere cura della sua igiene personale, capirai da sola che è importantissimo che sia sempre igienizzato al massimo.

Sicuramente non è una cosa che andrai a fare con piacere, soprattutto quando la famiglia è numerosa e ci sarà un continuo andirivieni. Tuttavia, non puoi di certo trascurarlo, né tanto meno evitare di pulirlo tutti i giorni. Infondo ricorda, meglio fare un po’ ogni giorno che essere costretta a fare poi tantissimo. Detto questo, potrà capitare che nonostante le dovute accortezze possano capitare dei piccoli imprevisti che vanificano tutto, come ad esempio la comparsa dei cattivi odori.

Liberarsi dei cattivi odori dal bagno è semplice con questi trucchetti fantastici: funzionano davvero

La comparsa dei cattivi odori in bagno purtroppo non è un evento raro. La loro presenza è davvero molto comune e i motivi per cui iniziano a formarsi possono essere vari. In primis ovviamente può dipendere da una scarsa pulizia dei vari elementi. Un altro motivo scatenante potrebbe dipendere dagli odori di risalita provenienti dalla colonna fecale ed infine, da scarichi ostruiti. Indipendentemente da quale sia il motivo, devi sapere che esistono fortunatamente dei fantastici rimedi naturali perfetti per risolvere il problema.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti studiati per eliminare i cattivi odori dal bagno, in modo particolare quelli che provengono dagli scarichi, sai benissimo che di naturale hanno davvero ben poco oltre ad essere poi particolarmente aggressivi. Ecco perché fra poco, ti andremo a svelare ben 4 alternative naturali perfette per dire per sempre addio ai cattivi odori.

Il primo metodo prevede l’utilizzo di aceto e bicarbonato. Versa l’aceto nello scarico, aggiungi il bicarbonato e lascia agire per almeno 6 ore, dopodiché versa una pentola di acqua bollente e il problema è risolto. In questo modo avrai scarico libero e cattivi odori neutralizzati.

Altro trucchetto è quello con il limone, in questo caso specifico dovrai usarlo per igienizzare ogni singolo elemento rilasciando un gradevolissimo odore di fresco e pulito. C’è poi il trucco con il lievito di birra, che dovrà essere gettato nel wc per debellare i cattivi odori. Lascialo agire una notte intera e al mattino tira lo sciacquone, noterai subito la differenza.

Infine, c’è sempre l’alternativa del sale. Versalo negli scarichi, successivamente versa anche dell’acqua calda ed il gioco è fatto. Quattro semplici rimedi fai da te che ti faranno sbarazzare dei cattivi odori nel bagno. Provali tutto e non te ne pentirai.