Due trucchi imbattibili per pulire il forno senza fatica: non fare il carico dei detersivi, ecco cosa ti occorre

Come pulire il forno senza fatica ed in modo economico: ti svelo due portentosi trucchi, così farai in un lampo!

La pulizia e la manutenzione degli elettrodomestici che abbiamo in casa, e soprattutto quelli che interessano il contatto con i vari alimenti, si dice indispensabile. Oggi, protagonista assoluto sarà il forno di casa.

Quanti hanno più volte provato a pulirlo senza però riuscire a debellare tutte le tracce di sporco presenti al suo interno? Molto spesso facciamo il carico di prodotti chimici, talvolta anche costosi, che promettono di ottenere un pulito splendente.

Ci rendiamo poi conto però che il risultato finale non è quello sperato. Ma se invece il rimedio per pulire il forno fosse un altro? Ti svelo due imbattibili trucchi, semplici, naturali ma soprattutto economici! Pulire il forno in poche mosse non sarà più un’utopia!

Pulire il forno senza fatica: due trucchi economici che fanno al caso tuo

Schizzi d’olio che finiscono in ogni dove, residui di cibo che diventano incrostazioni difficilissime da rimuovere, ed ecco che urge una profonda pulizia del forno di casa. Cuocere in un forno completamente sporco non fa altro che contaminare tutte le pietanze che riponiamo al suo interno. E sebbene sia impossibile da vedere ad occhio nudo, fidatevi, sono miliardi i batteri che proliferano. Per questo motivo è necessaria una accurata pulizia. Come farlo in modo economico?

Fortuna che esistono i rimedi naturali! Quelli che con il solo utilizzo di semplici ingredienti che abbiamo in casa ci permettono di ottenere un pulito pazzesco! Anche in questo caso, i nostri fatidici rimedi vengono in nostro soccorso. Ci serviranno in particolare 1 limone ma non solo…avete mai provato a pulire il forno con la pastiglia della lavastoviglie? Sebbene questa serva per lavare per l’appunto le stoviglie, anche in caso di sporco particolarmente ostinato ci permetterà di pulire a fondo il forno. Vediamo come fare.

Acqua e limone : se il forno non è particolarmente sporco possiamo utilizzare acqua e limone per provvedere alla sua pulizia. Ci basterà immergere un limone tagliato a metà in una ciotola colma d’acqua. Accendiamo il forno alla massima temperatura e riponiamo la ciotola al suo interno. Lasciamo agire per due minuti, dopodiché spegniamo il forno e facciamo intiepidire. A questo punto con un panno in microfibra che immergiamo in acqua e limone provvediamo a pulire tutte le superfici del forno. Lo sporco verrà via facilmente e resterà al suo interno un gradevole profumo!

: se il forno non è particolarmente sporco possiamo utilizzare acqua e limone per provvedere alla sua pulizia. Ci basterà immergere un limone tagliato a metà in una ciotola colma d’acqua. Accendiamo il forno alla massima temperatura e riponiamo la ciotola al suo interno. Lasciamo agire per due minuti, dopodiché spegniamo il forno e facciamo intiepidire. A questo punto con un panno in microfibra che immergiamo in acqua e limone provvediamo a pulire tutte le superfici del forno. Lo sporco verrà via facilmente e resterà al suo interno un gradevole profumo! Pastiglia della lavastoviglie: in caso di sporco ostinato è invece questo il metodo al quale dovremo affidarci. All’interno del forno caldo andiamo a strofinare una pastiglia che avremo dapprima immerso in una ciotola colma d’acqua così da ammorbidirla. In poco tempo le incrostazioni cominceranno ad ammorbidirsi. Dopodiché, con l’aiuto di una spugnetta o un panno morbido provvediamo a risciacquare e ad eliminare ogni residuo. Et voilà, poche mosse ed il gioco è fatto!

E voi avete mai provato questi semplici rimedi?