Se usi questo per spolverare i mobili di casa lasci un profumo intenso in tutte le stanze

Vi sveliamo un segreto per spolverare i mobili e profumare tutta casa: usa questo prodotto che hai in casa e vedrai subito la differenza.

Fra le tantissime faccende di casa con cui hai a che fare ogni giorno, eliminare la polvere da ogni tipo di superficie è sicuramente quella che ti richiede più tempo. Non solo perché dovrai prestare attenzione ad ogni angolo, ma soprattutto perché la velocità con cui questa si riforma è davvero impressionante.

La polvere è davvero una grandissima seccatura, diciamoci la verità. La ritrovi praticamente ovunque e non solo è brutta esteticamente donando un senso di sporco e trascuratezza, ma è anche la principale responsabile di numerose allergie. Proprio per questo, purtroppo, non potrai concederti il lusso di lasciarla esattamente lì dove è anzi, dovrai cercare di eliminarla se non proprio tutti i giorni, almeno uno sì e uno no!

Per spolverare i mobili non avrai bisogno di altro: ti servirà solo una goccia di ammorbidente

Non è di certo la prima volte che ti sveliamo come dei prodotti nati principalmente per altri scopi, in realtà si prestano benissimo anche per altro. L’esempio lampante è quello dell’aceto, ideale non solo per cucinare ma perfetto in casa per eliminare sporco, calcare e incrostazioni di vario genere. Ed è esattamente quello che faremo ancora adesso, mostrandoti come del semplice ammorbidente, studiato per il tuo bucato, in realtà diventa tuo alleato per eliminare la polvere.

Nonostante in commercio esistono tantissimi prodotti cattura polvere, oggi vogliamo mostrarti una soluzione del tutto alternativa. Prendendo del semplice ammorbidente, ti faremo ottenere una miscela perfetta per eliminare lo sporco e profumare casa al tempo stesso. Il procedimento è davvero semplicissimo e una volta provato non lo molli più. Vediamo prima di tutto di cosa avrai bisogno:

Mezzo tappo di ammorbidente

500 ml di acqua

Flacone spray

Panno in microfibra

Una volta che avrai tutto a disposizione procedi in questo modo:

Versa l’acqua all’interno del flacone; Aggiungi mezzo tappo di ammorbidente; Chiudi il tappo e agita per far sciogliere il prodotto; Ed ecco che la tua miscela profumata è pronta per essere usata.

Ora non ti resta che vaporizzarla sulle superfici da pulire e passare un panno in microfibra asciutto e pulito. Inoltre, per ottenere un effetto ancora maggiore, potrai vaporizzare la stessa miscela anche su tendaggi, divani e tappeti, in questo modo il profumo sarà ancora più intenso.