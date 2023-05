Vuoi crescere figli di successo? Se fai questa cosa all’età di 4 anni saranno più felici e più ricchi nella vita

Se vuoi crescere figli di successo ecco cosa devi fare. Secondo una recente ricerca il futuro dei tuoi bambini sarà di ricchezza e prosperità

Tutti sognano che i loro figli possano avere un futuro prospero. Per questo motivo sono tanti i genitori che crescono i figli ad essere competitivi, sia a scuola che nello sport. Questo tipo di educazione è stato sempre criticato quando come destinatari ci sono bambini piccoli, con un’autostima e un io ancora da costruire. Anzi, spesso è considerato fallimentare fare continui confronti con figli degli altri e può essere un ostacolo al futuro successo del tuo bambino.

Recenti ricerche hanno scoperto che per crescere un figlio di successo bisogna attuare un altro approccio, che non è molto conosciuto e, purtroppo, non è considerato da tutti i genitori. Soprattutto oggi, quando mamma e papà a causa del lavoro e routine frenetiche tendono a lasciare i propri bimbi con una sola compagna: la televisione. Non avere dialogo con i bambini causa un danno notevole al loro sviluppo. Ma questo cosa c’entra con il successo futuro?

Il segreto per il futuro successo di tuo figlio

Un gruppo di ricercatori del MIT, di Harvard e dell’Università della Pennsylvania ha scoperto che una delle migliori cose che i genitori possono fare per i loro figli è avere molto dialogo con loro. Parlare con i propri figli, attraverso un dialogo bilaterale, aiuta loro a sviluppare abilità che possono essere utili per il loro futuro. I risultati dello studio, infatti, suggeriscono che farlo in tenera età (tipicamente tra i 4 e i 6 anni) aiuterà a sviluppare, favorire e migliorare quella che forse è una delle abilità più importanti che contribuiscono al successo nella vita: la comunicazione.

Diversi studi, infatti, hanno supportato l’idea che i bambini con abilità comunicative più solide sono più propensi ad avere relazioni più sane, matrimoni più duraturi, maggiore autostima e soddisfazione complessiva nella vita. Secondo la ricerca i comunicatori abili tendono ad essere ottimi negoziatori, poiché “riconoscono l’importanza di espandere la torta del valore per tutte le parti presenti al tavolo. Nel processo, rivendicano più denaro per sé stessi”. I ricercatori hanno valutato 36 bambini utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per identificare le differenze nella risposta del cervello a diversi stili di conversazione.

Gli esperti hanno scoperto che l’area di Broca, una regione del cervello che si concentra sulla produzione del linguaggio e l’elaborazione del linguaggio, era molto più attiva nei bambini che si impegnano in conversazioni bilaterali con i loro genitori. I bambini che avevano più attivazione in quella regione del cervello hanno ottenuto punteggi più alti nei test di lingua, grammatica e ragionamento verbale.

Un nuovo studio del MIT ha scoperto che la conversazione in famiglia a casa è associata allo sviluppo cerebrale dei bambini. Uno studio del 1995 suggeriva che solo i figli di famiglie abbienti avevano abilità comunicative maggiori. La nuova ricerca, invece, ha scoperto che le conversazioni che richiedono un dialogo reciproco, non sono appannaggio solo delle persone più ricche. Ciò è importante poiché le conversazioni interattive aiutano a migliorare le capacità di comunicazione in generale e consentono di avere successo in qualsiasi carriera futura.