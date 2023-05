Festa della Mamma: il regalo perfetto per le mamme smart

La festa della mamma è ormai alle porte e se non hai ancora trovato un regalo questo elenco ti sarà utile!

Le mamme sono sempre presenti per noi e ci vogliono veramente bene, in una maniera incondizionata, e fare loro un regalo durante questo giorno è un modo per ringraziarle.

Il 14 maggio 2023 è la festa della mamma, giorno ormai vicinissimo. Fare un regalo non è sempre così facile e scontato, per cui partire da una categoria di oggetti per trovare quello giusto può essere una buona idea. Nel caso in cui la tua mamma sia una persona smart e ai passi con i tempi e con la tecnologia allora l’elenco che abbiamo stilato è proprio quello che stavi cercando!

Regali tecnologici per la mamma super smart

All’inizio della nostra lista troviamo il Rowenta Pure POP: si tratta di un piccolo dispositivo che sostituisce i classici ferri da stiro, andando a eliminare le pieghe e, come funzione aggiuntiva, anche i pelucchi grazie alla superficie realizzata in velluto. Su Amazon si trova alla cifra di 53,95 € ed è molto pratico anche perché può essere portato ovunque vista la sua dimensione ridotta.

Se la tua mamma è un’amante delle foto e desidera poter avere tantissimi ricordi in un grande album fotografico, Xiaomi Mi Portable Photo Printer è perfetto: si tratta di una piccola stampante che non utilizza l’inchiostro è che stampa le immagini grazie a un procedimento termico punto puoi trovarla su Amazon a 58,59 €.

Per le appassionate di musica invece le Sony Cuffie Bluetooh sono un must have: si tratta di cuffie senza fili, con un’estetica molto semplice e lineare è decisamente comode per essere portate anche per diverse ore. Sempre su Amazon le puoi trovare a 49,99 €. Le mamme che tengono ad avere un aspetto e i capelli sempre curati rimarranno felicissime della spazzola GHD Glide: a 179 € sul sito ufficiale, questa spazzola permette di districare i capelli sia di ottenere un effetto liscio naturale.

Infine, per le mamme con il pollice verde amzWOW Dafne Smart Garden è un’idea geniale per far sì che le piante riescono a crescere meglio, grazie a tre diverse luci che aiutano nella coltivazione, migliorando la fotosintesi e la sintesi di clorofilla. Sarà tua ha 49,90 € su Amazon. Per le mamme sempre in viaggio, lo Zaino da viaggio con porta USB, a 50,99 € su Amazon, è perfetto poiché è davvero capiente e ha pure una porta usb cui si può collegare il cellulare per ricaricarlo.