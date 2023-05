Merenda per la scuola di tuo figlio, allarme salute | Le 3 idee veloci che fanno bene

Non sai cosa mandare come merenda per la scuola a tuo figlio? Fai attenzione e leggi bene come risolvere il problema.

Quando i nostri figli vanno a scuola sappiamo tutti che fanno la pausa, o meglio la ricreazione. In questo momento possono mangiare un piccolo spuntino che portano da casa. Ma se non vogliamo dare le merendine già confezionate per il loro bene, cosa possiamo realizzare?

Oggi vi aiutiamo noi con qualche consiglio molto furbo che vi aiuterà e non vi farà perdere troppo tempo. Lo sappiamo tutti che alla fine ci occorrono ricette veloci e semplici. Tutti noi abbiamo sempre meno tempo libero! Ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa realizzare.

Merenda per la scuola? Fai tutto tu in casa!

Anche se la scuola sta volgendo al termine la merenda i bambini la devono sempre portare. Forse è proprio in questo momento che non sappiamo cosa mandargli per l’ora della ricreazione. Abbiamo provato di tutto ma iniziamo ad essere tutti stanchi e le idee stanno terminando. I bambini vogliono qualcosa di buono ma anche di veloce da mangiare, devono impiegare questo tempo per rilassarsi e giocare!

Le merendine che compriamo al supermercato, ovviamente, sono semplicissime ma non è la stessa cosa di una merenda fatta in casa. Potremmo mandargli anche un frutto, ma non a tutti piace. Ecco quindi che arriviamo in vostro soccorso. Oggi proveremo a realizzare delle buonissime chips di mela. Sono croccanti e sembrano delle patatine ma al contrario ci fanno benissimo.

Ma come si realizzano? Come prima cosa laviamo e tagliamo a fettine molto sottili la nostra mela. Mi raccomando non togliamo la buccia. Poi mettiamole in uno sciroppo che andremo a realizzare con zucchero, acqua e succo di limone. Mettiamo tutto in forno su una teglia ricoperta con carta da forno e lasciamo per un paio di ore a 70/80 gradi. Trascorso questo tempo e quando saranno fredde possiamo aggiungere un p0′ di cannella ma è assolutamente facoltativo. I bambini ne andranno pazzi, ma anche i grandi!

Vogliamo realizzare qualcosa di salato? Ecco che vi diciamo la ricetta delle focaccine che si cuociono in padella. Ci servono pochi e semplici ingredienti:

400 g di farina

1 bustina di lievito

200 g di ricotta

50 ml di olio EVO

140 ml di acqua

un pizzico di sale

Prendiamo tutto e mettiamolo dentro una ciotola bella grande, iniziando prima da quelli secchi e poi unendo i liquidi. Se non abbiamo il lievito di birra possiamo mettere anche il bicarbonato di sodio. Impastiamo il tutto per bene e facciamo delle palline che andremmo a cuocere su di una padella antiaderente per un paio di minuti per lato. Ecco che le pizzette sono pronte.

Volete un’idea in più? tagliatele a metà e mettete dentro o della crema di nocciole oppure degli affettati, nessuno potrà resistere. Ultimo consiglio, anche questo velocissimo. Facciamo delle girelle. Prendiamo la pasta lievitata quella già fatta che troviamo nei vari supermercati. Stendiamola ed aggiungiamo o la cannella, oppure pomodoro e mozzarella. Arrotoliamo e tagliamo in fettine belle spesse.

Inforniamo quando è caldo e lasciamo cuocere per 20 minuti circa a 180 gradi. Come avete visto potete realizzare varie merende in modo veloce e sempre salutari! Continuate a seguirci per scoprire sempre qualcosa di nuovo!