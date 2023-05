Se sbagli la tinta niente panico: ti sveliamo come risolvere senza parrucchiere e ci ringrazierai

Tingersi i capelli a casa è più rapido rispetto ad andare dal parrucchiere: cosa fare però quando si sbaglia.

Tante donne decidono di tingersi i capelli a casa e nel farlo possono incorrere in degli spiacevoli errori che rischiano di compromettere il risultato: per fortuna è possibile intervenire in tempo e correggerli.

Nella maggior parte dei casi appunto eventuali errori con la tinta si possono sistemare per evitare di aver sprecato forze energie e lo si può fare senza chiedere aiuto a un parrucchiere, ma direttamente da casa!

Come sistemare le tinte sbagliate: la parola agli esperti

A parlare oggi è Charlie Didier, titolare del salone I Didier a Bologna:

“Il problema nasce perché è difficile descrivere un colore a parole: che sia nuova o già provata dalla cliente, la tinta va sempre vista sulla cartella colore, quel libro speciale in cui sono disposte varie ciocche di capelli finti. […] Spesso nei cosiddetti colori sbagliati, la tinta in sé è tecnicamente fatta bene, ma è l’effetto finale a non piacere”.

Charlie Didier affermano oltre che il castano e il colore che subisce più “disastri” rispetto agli altri.

Vi sono diverse soluzioni per raggiungere il risultato che si voleva originariamente ottenere, come neutralizzare i pigmenti Rossi, togliere riflessi arancioni, eliminare il giallo è ancora scurire oppure schiarire.

Vediamo quindi quali sono i metodi casalinghi da adottare in ogni situazione da correggere.

Un metodo per ogni sbaglio

Nel caso in cui la tinta sia diventata troppo scura – per esempio rispetto a un castano medio è venuto fuori un castano scuro – l’ideale è eseguire dei lavaggi con uno shampoo alla camomilla oppure con uno shampoo antiforfora con un’aggiunta di bicarbonato e succo di limone: questo composto aiuta a far scaricare la tinta in circa tre o quattro lavaggi. Come altra soluzione si può usare un impacco di olio vegetale e applicarlo sui capelli umidi con una posa di una o due ore, poiché il grasso dell’olio sceglierà il grasso delle tinte.

Se i capelli sono decolorati male basterà usare balsami colorati ricchi di pigmenti, anche se con effetto temporaneo; se la chioma è troppo chiara si può usare un color remover e ripartire da zero; per i capelli arancioni sarà sufficiente usare shampoo e balsami correttivi del colore e che risaltino i toni freddi; mentre per i capelli gialli si usano shampoo e balsamo antigiallo; infine se il risultato sono dei capelli multicolor è meglio coprire tutto con una tinta più scura.