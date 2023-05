Usa questi 6 passaggi per insegnare ai tuoi figli come dire “scusa e mi dispiace”:

Quante volte chiedi scusa? E quante volte lo dicono i tuoi figli? Con questi 6 semplici passi puoi insegnare a farglielo dire, scopriamo come.

Alle volte dire scusa è difficile, si sa. In molte altre però c’è bisogno di farlo per renderci persone migliori e soprattutto con educazione e buonsenso. Ai nostri figli è ancora più dovuto insegnare a dire “mi dispiace”, perché i figli sono lo specchio dei genitori ed è importante che loro imparino a farlo quando sono ancora piccoli, così crescendo capiranno il valore che hanno le scuse nella vita sociale. Con questi 6 passaggi dovrebbe essere tutto più semplice, eccoli tutti.

I bambini sono soggetti ad andare incontro alle ‘marachelle’ tutti i giorni, a scuola, in casa, al parco ecc. Insegna loro a dire scusa con 6 semplici passaggi, così sapranno già dare valore ad una cosa così importante come dire ‘mi dispiace’. Prova a seguirli e non dovresti avere più problemi a insegnarglielo.

I 6 passaggi che ti permettono di insegnare a dire ‘mi dispiace’ ai tuoi figli

La scrittrice Marjorie Ingall ci aiuta in questo: nel suo libro “Sorry, Sorry, Sorry: The Case for Good Apologies”, ci dice che per noi fin da piccoli è normale vedere i nostri genitori litigare, e questo ci ha danneggiato dal punto di vista delle scuse, credendo che se i nostri genitori non si dicessero scusa, non c’era bisogno di farlo veramente. Tutto sbagliato! Prova a mettere insieme questi 6 metodi, ti aiuteranno sicuramente a insegnare a tuo figlio come dire scusa e mi dispiace.

Usando questi 6 passaggi riuscirai senza problemi a insegnare ai tuoi figli come scusarsi se hanno sbagliato, eccole:

La prima regola importante secondo la scrittrice è pronunciare le parole ‘mi dispiace’ ad alta voce. Con questo metodo, e sentendolo dire tante volte entrerà in testa come una cosa normale.

La terza è cercare di far capire che quello che è stato fatto è sbagliato e quindi non va assolutamente ripetuto.

Non bisogna trovare giustificazioni, anzi, assumersi le proprie responsabilità.

Farsi dire e promettere che quello che è successo non accadrà più, essendo stata un'azione sbagliata.

L'ultimo punto riguarda il rimediare. Se si ha sbagliato, offrire aiuto o rimedio è la cosa migliore.

Memorizza queste regole e insegnale a tuo figlio, vedrai chiedere scusa diventerà la sua cosa preferita!