Cerchi nuovi giochi per i tuoi bambini? Usa la tecnica del frottage: 3 idee semplici e super-creative

Hai mai sentito parlare della tecnica del frottage per fare giocare ai bambini? Ecco tre idee che li faranno divertire di sicuro.

Riuscire a trovare dei giochi divertenti e innovativi per dei bambini non è sempre facile: spesso i genitori li posizionano davanti a uno schermo e risolvono così.

Ovviamente non è una soluzione adatta e che può davvero fare divertire un bambino. Fare dei giochi assieme invece oltre a far sviluppare la creatività, fa sì che il rapporto mamma figlio diventi più forte e accresca.

Quali giochi poter fare con tuo figlio: il frottage

Il frottage è una tecnica grafica ispirata al surrealismo in cui si creano disegni strofinando carta o altro materiale su superfici ruvide. Come funziona quindi? Si prende un foglio di carta e una matita, e si appoggia il foglio su una superficie ruvida o irregolare come il cemento, l’asfalto, un tronco d’albero; mentre si sfrega delicatamente la matita sulla carta, le irregolarità della superficie sottostante traspariranno sul foglio come linee e forme. Man mano che la matita viene mossa il disegno si completa.

Come realizzare il frottage in tre modi diversi

Per realizzare un disegno con il frottage si possono utilizzare colori a pastello o matite colorate in modo che i bambini possano arricchire i disegni. Importante è lasciare che siano le forme incontrate a guidare il disegno, incoraggiando l’immaginazione su ciò che le linee possono rappresentare.

Per esempio potresti prendere una foglia da mettere sotto il foglio e colorarlo poi con un colore a cera per poi aggiungerne altre per fare completare a tuo figlio il disegno.

Con il frottage si possono realizzare anche dei paesaggi, per esempio raccogliendo altri elementi naturali e mettendoli sul tavolo cose da creare un paesaggio il più verosimile possibile. Per esempio le foglie possono essere utilizzate per ricreare degli alberi o dei cespugli: a questo modo la fantasia non avrà assolutamente limiti e potrete realizzare con il vostro bimbo dei capolavori di cui certamente andrà fiero.

Infine, come ultima idea, potrete prendere anche dei bottoni, dei pezzi di spago, dei sassolini o altri oggetti che possono essere presenti in cucina e con gli stessi ricreare la forma di un qualsiasi animale, in stile collage. Volendo potreste fare anche più animali a tempo ricreando per esempio un ambiente della savana con leoni e leonesse oppure un ambiente domestico con cani e gatti.