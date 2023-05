Il papà sgrida il figlio, quello che fa il cane scioglie il cuore di tutti

Il cane si sa è il miglior amico dell’uomo ma in determinate situazioni alcune sue reazioni possono addirittura sorprendere. Ecco cosa ha fatto davanti ad un padre che ha sgridato il figlio

La sensibilità dei cani è cosa nota: i nostri migliori amici a quattro zampe sono in grado di interpretare il nostro stato d’animo, di capire se siamo felici o tristi, di comprendere il significato di un nostro sguardo o del tono di voce che utilizziamo per comunicare con loro, e reagiscono di conseguenza. Talvolta riuscendo davvero a sorprenderci con il loro inaspettato comportamento.

Con l‘addestramento questa caratteristica può essere ulteriormente sviluppata ma vi sono cani che per natura sono estremamente sensibili ed in grado di entrare in sintonia non solo con il loro proprietario ma con l’intero nucleo familiare.

Il padre sgrida il figlio, la reazione del cane è incredibile

Questa forma di sensibilità può variare anche in base alla razza ed in alcuni casi si manifesta con gesti talmente incredibili che quasi potrebbe sembrarci di avere a che fare con un’altra persona, piuttosto che con un animale domestico. Con l’avvento dei social alcuni di questi comportamenti sono stati condivisi sulle varie piattaforme attraverso video in alcuni casi davvero incredibili, che mostrano le particolari reazioni di alcuni cani in situazioni particolari.

Uno dei filmati più recenti è stato pubblicato in rete dall’utente lovedoginstagood che su Instagram posta moltissimi filmati divertenti ma anche d’ispirazione legati agli animali e alle loro interazioni con l’uomo. Uno di questi è davvero particolare e mostra un padre ‘sgridare’ il figlioletto piccolo dandogli una sculacciata, il tutto davanti al cane di famiglia. Il quale interviene subito mettendo le sue zampe sulle spalle del bimbo per proteggerlo mostrando, attraverso il tremolio del muso, nervosismo e preoccupazione. Una reazione di affetto, il segno di un legame forte con la propria famiglia, che ha sciolto il cuore di tutti.

Le reazioni al video

Con tutta probabilità si tratta di una scenetta volutamente preparata dal padre allo scopo di mostrare come il loro cane sia pronto ad intervenire in situazioni di questo tipo. Un filmato ‘educativo’ piuttosto che un fatto realmente accaduto. La breve ha generato molte reazioni sui social: “I cani – ha scritto un’utente – sono naturalmente inclini a difendere i loro padroni. Amali, trattali come una famiglia e ricambieranno il tuo amore dieci volte di più”. “I cani sono i migliori, hanno un cuore grande, sono così intelligenti e buoni…”, ha aggiunto un altro utente.