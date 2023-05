Ogni quanto cambi gli asciugamani? Attenzione alle conseguenze

Scopri tutti i consigli su quante volte è opportuno lavare o sostituire gli asciugamani, per avere sempre un igiene e sana e continua!

Cambiare gli asciugamani è molto importante per la nostra igiene, ma spesso è una cosa che viene sottovalutata per questioni di impegni o per dimenticanza. Purtroppo negli asciugamani e negli accappatoi si accumulano tanti germi che possono finire direttamente sul nostro corpo. Infatti siamo qui proprio per evitare tutto ciò. Scopri tutti i consigli utili da sapere riguardo il lavaggio o la sostituzione degli asciugamani e degli accappatoi!

L’igiene degli asciugamani e degli accappatoi è importante per evitare la diffusione di batteri, e di conseguenza di malattie o infezioni. Molte persone, tendono a sottovalutare questa cosa per motivi lavorativi, per distrazione o altri fattori, ma bisogna restare informati perché l’igiene è molto importante sia per la nostra salute che per quella dell’intera famiglia.

Proprio per questo, non bisogna mai procrastinare il lavaggio delle asciugamani e degli accappatoi, che spesso rimangono appesi in bagno per giorni. La stessa cosa vale anche per le lenzuola, perché sono tutti tessuti che sono costantemente a contatto con l’umidità, la quale costituisce il regno dei batteri, germi e addirittura muffe che potrebbero trovarsi a contatto con il nostro corpo. Nessuno di noi vuole questo, quindi seguite tutti i consigli che vi diremo e non avrete nessun tipo di problema igienico!

Ecco i consigli su ogni quanto lavare o buttare via gli asciugamani

Per quanto riguarda il lavaggio degli asciugamani: quelli che utilizziamo per il viso e per il corpo, vanno cambiati due volte alla settimana, mentre quelli per il bidet almeno 3-4 volte alla settimana. Mentre l’accappatoio, l’ideale è lavarlo una volta alla settimana però questo è un fattore soggettivo, perché dipende quante volte al giorno facciamo la doccia. Ovviamente, se facciamo tante docce al giorno, è bene lavarlo due volte alla settimana.

Gli asciugamani non devono durare troppi anni, ad un certo punto devono essere sostituiti perché il loro utilizzo quotidiano li porta a deteriorarsi, quindi è bene non mettere ulteriormente a rischio l’igiene del nostro corpo. Quindi la frequenza con cui si dovrebbero comprare asciugamani nuovi dipende da diversi fattori, come la frequenza di utilizzo, la cura e la manutenzione di essi. Tuttavia, in generale, si consiglia di sostituire gli asciugamani ogni 1-2 anni.

Inoltre, ci sono alcune situazioni in cui potrebbe essere necessario sostituire gli asciugamani più frequentemente. Ad esempio, se gli asciugamani sono utilizzati da molte persone, come in una casa con varie persone, oppure in una palestra, potrebbero dover essere sostituiti più spesso per mantenere un buon livello di igiene.