Perché si festeggia la mamma? Le origini della festa che non ti aspetti

Quali sono le origini, le curiosità e la storia legata alla festa della mamma: tanti gli spunti interessanti che in pochi conoscono

Arriva la festa della mamma, una splendida giornata per celebrare, anche in questo giorno, tutte le mamme. Ma sono in pochi a conoscere la storia e le origini di tale ricorrenza e alcune curiosità davvero di grande interesse in merito.

Non tutti infatti sanno che l’origine della festa della mamma è antica, risale ad un bel po’ di tempo fa e la relativa celebrazione ha comunque sempre avuto luogo in quel di maggio. Veniva infatti già celebrata nel periodo pagano, ovvero ai tempi dei Greci e dei Romani.

La ricorrenza si legava al culto delle divinità femminili e della fertilità, segnando il passaggio, veloce, tra l’inverno e l’arrivo dell’estate.

Nel corso del tempo e via via che si susseguivano anni ed poche diverse, è trascorso parecchio tempo a proposito del rito, ma lo spirito non è cambiato. La festa infatti mira a celebrare la donna dal punto di vista di una delle espressioni maggiori della sua femminilità: l‘essere madre per l’appunto, la maternità.

La festa della mamma nota così come lo è ai giorni nostri, si lega ad una proposta che ebbe luogo nel mese di maggio del 1870 in USA. Fu una pacifista e femminista americana a farla, ovvero Julia Ward Howe. Successivamente, alcuni anni dopo, la medesima idea venne ad un’altra donna, Anna M. Harvis.

Quest’ultima aveva un profondo legame con la sua mamma, a in seguito alla morte di quest’ultima, riempì di lettere ministri e alte cariche pubbliche, richiedendo che fosse istituita una festa tesa a celebrare ogni mamma del mondo. Fu grazie alla sua tenacia che a Grafton, il 10.05.1909. ebbe luogo la prima festa della mamma.

Festa della mamma: quando è stata festeggiata la prima volta in Italia

Interessante e ricca di particolari e dettagli è la storia della festa della mamma. Nel 1914 il presidente americano Wilson agì affinché la festa diventasse una manifestazione pubblica dedicata a tutte le mamme dei soldati. Il presidente decise che la giornata in cui festeggiare sarebbe stata la seconda domenica del mese di maggio.

Per quanto concerne l’Italia, la prima celebrazione della festa ebbe luogo soltanto 40 anni dopo. Fu, in particolare, Don Otello Migliosi, ad Assisi, nel 1956. Tuttavia, restando in Italia, vi era in realtà anche un precedente. Infatti, la prima giornata dedicata alla maternità, ufficiale, fu organizzata durante il periodo fascista, e nel dettaglio il 24.12.1933. Ma era una celebrazione volta all’idea del far figli per la patria e non certo di celebrare la figura femminile.

A spiegarlo è Claudia Mattalucci, ricercatrice dell’Università degli studi Milano, Bicocca.

Il nome della festa era infatti “Giornata della madre e del fanciullo”, e per l’appunto cadeva nel giorno della Vigilia di Natale. Si trattava di una ricorrenza quale espressione politica del regime. Non a caso, a ricevere il premio erano le mamme che avevano avuto un numero maggiore di figli. Il Fascismo nel Paese, infatti, aveva quale interesse nazionale, la difesa della maternità e dell’infanzia.

Ultima curiosità legata ad un interrogativo che in tanti si pongono, riguarda la questione del quando si festeggia in Italia e nel mondo la festa della mamma. Si tratta infatti, circa la festa moderna, che non vede una imposizione dal punto di vista globale, e dunque varia rispetto alle date.

In Italia da un bel po’ ormai la si festeggia nella seconda domenica di maggio. Cade invece 21.03 in Egitto, oppure il 12.08 in Thailandia. E se in Norvegia la si festeggia nella seconda domenica di febbraio, in Argentina invece sempre della seconda domenica si tratta, ma del mese di ottobre.