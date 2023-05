Caffettiera vecchia: vietato buttarla via, la ricicli in questo modo e risparmi un sacco di soldi

Moka del caffè vecchia o rotta? Non buttarla! Scopri subito quest’originalissimo modo per riciclarla e riutilizzarla!Tutti noi italiani abbiamo una moka del caffè sempre presente nella nostra cucina, perché per noi bere il caffè è indispensabile. Si parte da una buona tazza di caffè al mattino, magari un’altra dopo pranzo e poi c’è l’appuntamento fisso del “caffè con gli amici”, quindi ogni momento di relax è un’ottima scusa per goderci il nostro espresso. Di conseguenza, la moka del caffè, è uno degli oggetti più utilizzati in casa e proprio per questo, risulta essere molto facile che essa possa rompersi o rovinarsi. Se ciò accade, non buttarla subito nella spazzatura, perché adesso ti sveleremo un modo originale e divertente per riutilizzarla. Vediamolo subito insieme!

La moka è un tipo di macchinetta per il caffè inventata in Italia nel 1933 da Alfonso Bialetti. Si compone di tre parti principali: un serbatoio inferiore in cui si mette l’acqua, un filtro dove si mette il caffè macinato e un serbatoio superiore in cui viene raccolto il caffè pronto. Essa è una macchinetta molto diffusa in Italia e in molte altre parti del mondo, grazie alla sua facilità d’uso, alla praticità e al fatto che non richiede l’uso di corrente elettrica. Inoltre, il caffè prodotto dalla moka ha un sapore intenso e aromatico, che viene apprezzato da molti amanti del caffè.

Esistono diverse dimensioni di moka, a seconda della quantità di caffè che si desidera preparare. Inoltre, ci sono moka in diversi materiali, tra cui l’alluminio, l’acciaio inox e il rame. La scelta del materiale può influire sul sapore del caffè, ma anche sulla durata e sulla manutenzione della macchinetta stessa. In ogni caso, quando la moka inizia a deteriorarsi, è consigliabile di sostituirla immediatamente con una nuova, e ciò non vuol dire che la vecchia va buttata via, anzi. Siamo qui proprio per dirti un metodo per riutilizzare la tua vecchia moka in modo diverso e funzionale, così risparmi anche tanti soldi. Andiamo a vedere più nel dettaglio.

Moka del caffè vecchia? Non buttarla ma riciclala in questo modo originale e divertente!

Sapevi che è possibile recuperare la vecchia moka del caffè in modo originale e sostenibile? Basta cambiare il suo scopo principale ed essa può diventare qualcos’altro! Infatti, basta osservarla bene per cercare di capire come riutilizzarla, perché i modi possono essere tanti. Il nostro consiglio è quello di far diventare la vostra vecchia moka, una lampada super originale da esporre in casa! Potete dare sfogo alla vostra creatività creando un oggetto del tutto unico, che nessuno avrà mai uguale nella sua casa, perché l’avrete creato voi e sarà la vostra piccola opera di design. Come fare? Ve lo diciamo subito!

Per trasformare la vostra vecchia moka del caffè in un’adorabile lampada basta svuotarla del tutto, fino a renderla cava e ovviamente pulita, senza residui di caffè. Dopodiché, occorre inserire all’interno una lampadina a pile senza fili, ma fate attenzione al materiale di cui è composta la caffettiera, bisogna controllare se è adatto a contenere una fonte elettrica. Una volta che vi siete accertati di ciò, arriva la parte divertente, ovvero quella del decoro. Potrete dare sfogo alla vostra creatività verniciando la vostra vecchia moka o semplicemente attaccando sopra degli adesivi, oppure applicando la vostra personale idea. Bene, non vi resta che provarci subito!