Condizionatore rotto o che non si accende: risolvi in un attimo con questi trucchi | Niente tecnico

Ti sei appena accorto che il tuo condizionatore è rotto? Prima di chiamare un tecnico controlla questo e potrai ripararlo da te.



Il meteo di questo periodo è decisamente ballerino, ci sono stati giorni in cui sembrava già piena estate, altri, come quelli di queste settimane in cui l’autunno sembra essere ritornato e tutto sembra tranne che ci troviamo ormai in primavera inoltrata.

Ma il caldo prima o poi arriverà e quando accadrà non devi di certo farti trovare impreparato, questo è il momento perfetto per dare uno sguardo al condizionatore e accertarti che funzioni correttamente. In questo modo sarai pronto per affrontare la calura tipica del periodo estivo. Cosa succede però se mentre lo accendi ti rendi conto che non funziona? Ovviamente la prima cosa che ti viene in mente di fare è chiamare subito un tecnico specializzato, prima di procedere però controlla questi parametri e potresti risolvere da te.

Condizionatore rotto? Prima di pensare al peggio ecco cosa dovresti controllare: risolvi subito

Per quanto siano una grandissima comodità e abbiano portato delle migliorie nella tua vita, tutti i vari tipi di apparecchi elettronici ti danno davvero un gran da fare. Un giorno funzionano e il giorno dopo, senza un apparente motivo smettono di farlo. Come fare quindi se è proprio il tuo condizionatore a non voler più funzionare? La risposta non è poi così scontata come pensi.

Ritrovarsi in piena estate e con il condizionatore che ha deciso di non funzionare più non è di certo una cosa piacevole. Per giunta, di quei periodi trovare un tecnico disponibile nel più breve tempo possibile è quasi un’impresa titanica. Ma come fare se capita proprio a te questo imprevisto? La risposta è molto semplice, in realtà prima di decidere di chiamare qualcuno del mestiere ci sono delle cose che puoi controllare da solo e magari il guasto è proprio fra questi.

Se, ad esempio, non si accende il display per prima cosa accertati che sia collegato correttamente alla corrente. Controlla il pulsante di accensione e se è acceso, passa al telecomando, magari il problema sono proprio delle pile scariche.

Se invece il condizionatore si accende ma non raffredda, potrebbe dipendere da filtri troppo sporchi. In questo caso non devi fare altro che smontarli, lavarli accuratamente con acqua e sapone di Marsiglia o acqua e sgrassatore e dopo averli risciacquati ed asciugati rimontali. Prova ad accendere e se funziona vuol dire che avevi individuato la causa.

Purtroppo, però, i motivi potrebbero essere dei veri e propri guasti tecnici, come ad esempio la rottura del termostato, di qualche fusibile o ancora qualche perdita di gas. In questo caso tu potrai farci ben poco, l’unica cosa da fare è contattare chi ne capisce e fargli sistemare il danno.