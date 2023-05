Questo bambino oggi è un famosissimo attore di Mare Fuori: lo riconoscete?

Fan in delirio per il bambino della foto, lui è un attore famosissimo e protagonista della serie Mare Fuori, nonché volto noto di uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Ebbene sì, in queste ore i riflettori dei media così come quelli dei social network sono puntati sulla foto che vi stiamo mostrando proprio in questo momento. Uno scatto diventato, in men che non si dica, virale sui social tra i fan di Mare Fuori e non solo.

Il bambino ritratto in foto è uno dei maggiori protagonisti della serie evento di casa Rai 1: presta il suo volto ad uno dei personaggi più articolati e ha un ruolo nevralgico nel racconto. Il set di Mare Fuori mette in scena il mondo della criminalità organizzata: una realtà che ha determinato il percorso di vita del nostro protagonista, il suo essere incastrato in relazioni d’amore che lo condurranno ad una scelta tra Carmela e Teresa. Dunque, avete capito chi è il bambino ritratto in foto?

Chi è il bambino della foto?

Come abbiamo avuto modo di spiegare, dunque, i riflettori dei media in queste ore sono concentrati sull’immagine che vi abbiamo appena mostrato, una foto intima che ha mandato in delirio i fan di Mare Fuori increduli nello scoprire chi è l’attore ritratto da bambino. Un bellissimo scatto amarcord per l’attore protagonista di Mare Fuori, la cui storia ha subito conquistato il cuore dei fan della serie di casa Rai. Dunque, per chi non l’avesse ancora capito, il bambino piccolo in foto è proprio lui: Matteo Paolillo!

Il destino di Edoardo in Mare Fuori

Nel frattempo, i fan sono sempre più in trepidante attesa di scoprire nuovi dettagli riguardanti la trama della quarta stagione di Mare Fuori, le cui riprese cominceranno il prossimo 29 maggio 2023. Matteo Paolillo sarà presente nel cast del prossimo capitolo di Mare Fuori ancora una volta nei panni di Edoardo.

Ricordiamo che il povero Edoardo è stato tirato in mezzo nella guerra tra Di Salvo e Ricci, la cui morte è stata servita su un piatto d’argento per favorire la pace e la collaborazione tra le due famiglie che si contendono la scena criminale di Napoli.

Edoardo è stato colpito con diversi colpi di pistola durante la trappola che gli è stata tesa dai Ricci. Gravemente ferito è finito in coma, ignaro del fatto che ad attenderlo ci saranno una moglie addolorata e Teresa. Quest’ultima avrà un ruolo nevralgico dopo l’intervento dei medici nel tentativo di salvare la vita di Edoardo, ormai appesa ad un filo.