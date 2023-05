A due passi da Roma esiste un borgo incantevole affacciato su un’acqua da Maldive

Premiato dalla ONG danese Foundation for Environmental Education, il borgo eccelle per la qualità delle sue acque e per i servizi offerti.

Quest’anno si è aggiudicato la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale giunto alla trentasettesima edizioni tramite il quale la ONG danese FEE (Foundation for Environmental Education) premia le migliori spiagge di Europa. I criteri di valutazione considerano fattori come la qualità delle acque balneabili, il livello di incontaminazione e depurazione dell’area, la gestione dei rifiuti ed i servizi offerti ai propri cittadini ed ai turisti.

Ed è a soli 40 chilometri circa a Nord di Roma, una piccola cittadina di appena sei mila persone ha dimostrato una qualità della costa davvero eccellente, di aver saputo abbattere le barriere architettoniche e di poter garantire il massimo della sicurezza a residenti e villeggiatori, installando punti di primo soccorso e defibrillazione nei pressi delle aree balneari.

E la sua sindaca, Claudia Maciucchi, non ha nascosto la grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto: “La bandiera blu è un premio per tutti, cittadini, uffici comunali e imprenditori. Curiamo molto il nostro habitat e la sostenibilità ambientale: questo è il segreto del premio e soprattutto è l’unica pubblicità sana che ci interessa per questo territorio”. E’ il borgo di Trevignano Romano nel cuore della Tuscia Romana.

Le caratteristiche peculiari di Trevignano Romano

Il borgo di Trevignano Romano si affaccia sulla sponda settentrionale dello splendido Lago di Bracciano, a poche decine di chilometri dalla magnifica ed eterna capitale d’Italia, la città di Roma. Proprio per la sua vicinanza con la metropoli, è frequentata da numerosi residenti provenienti dalla capitale in cerca di relax e di un ambiente naturale curato e tonificante, che offre molteplici possibilità di esplorazioni di tipo naturalistico, approfondimenti di tipo culturale ed attività di sport acquatico.

Il borgo, che si erige su una rupe di lava leucitiva e proprio all’estremità di un cratere vulcanico, è dominato da una rocca del tredicesimo secolo, il Castello di Trevignano, di cui oggi restano solo più tracce e ruderi raggiungibili attraverso sentieri immersi in percorsi naturalistici mozzafiato, che consentono di godere della vista di scorci panoramici davvero unici ed incantevoli del territorio e del lago.

Inoltre, per i turisti le strutture di accoglienza non mancano e, tanto per la ristorazione quanto per il pernottamento, garantiscono qualità eccellente, in grado di venire incontro a qualsiasi esigenza, ed un’ospitalità che non ha confronti. Ideale tanto per uno stacco dalla frenesia metropolitana della Roma che non dorme mai quanto per una visita fuori porta anche prolungata da qualsiasi luogo di provenienza in Italia.