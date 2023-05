Carlotta Mantovan realizza il sogno della figlia: la piccola può “ballare con il padre”, piangono tutti

Carlotta Mantovan non trattiene l’emozione, un sogno incredibile per lei e la piccola Stella diventa realtà… un dolce ballo padre figlia che ha commosso il web.

Fabrizio Frizzi chiamava Carlotta Mantovan e la figlia Stella le ‘sue ragazze’: un amore così grande che gli aveva rapito il cuore, permettendogli di vivere emozioni incredibili anche durante uno dei momenti più difficili della sua vita a causa della malattia.

Era il 2018 quando Frizzi è venuto a mancare improvvisamente, lasciando in sospeso tutti i progetti di vita da realizzare insieme alla moglie Carlotta e alla figlia Stella. Un addio sofferto e che ancora oggi rappresenta per la giornalista un dolore con il quale imparare a convivere. Non a caso, a commuovere in queste ore è un dolce racconto fatto proprio dalla Mantovan, la quale fa riferimento ad un sogno che per la figlia Stella è diventato realtà.

“Lei ha preso il meglio di lui”

Solo pochi mesi fa Carlotta Mantovan ha accettato l’invito di Silvia Toffanin a parlare della propria vita davanti le telecamere di Verissimo. Carlotta ha raccontato il modo in cui l’assenza di Fabrizio Frizzi ha cambiato la sua vita e quella della figlia Stella.

Un legame speciale che univa il conduttore alla moglie insieme alla quale ha condiviso più di un decennio. Un matrimonio che per entrambi rappresentava un vero e porto sicuro. Un amore suggellato dalla nascita della piccola Stella. Non a caso, durante l’intervista lasciata al salotto del programma di Verissimo, Carlotta Mantovan ha parlato così della figlia e del compianto marito: “Lei ha la gioia, l’affidabilità di Fabrizio, ha le mani di Fabrizio. Lei ha preso il meglio di me e di lui. Noi parliamo sempre di Fabrizio a casa, guardiamo un campo di fiori gialli e salutiamo papà perché era il suo colore preferito… Fabrizio era un papà dolcissimo, Stella si ricorda tutto di lui, di quando suonava il piano insieme a lei, dei piccoli gesti, le cose che guardavano insieme“.

Non a caso, i riflettori dei media in queste ore sono concentrati proprio sul quello speciale rapporto padre figlia tra Fabrizio Frizzi e la figlia Stella che, recentemente, ha realizzato un grande sogno che coinvolge in un certo qual modo anche lo stesso conduttore.

Carlotta Mantovan commossa: il sogno di Stella è realtà

La presenza di Fabrizio Frizzi è una costante nella vita di Stella, un punto di riferimento e le tante testimonianze artistiche lasciate dal conduttore a quanto pare sono per lei una fonte dalla quale attingere costantemente. A rendere tutto magico, inoltre, troviamo anche il doppiaggio per il film Toy Story per il quale Fabrizio Frizzi presta la sua voce a Woody.

Proprio il personaggio del famosissimo cartone animato è stato il protagonista di un desiderio espresso dalla piccola Stella e che Carlotta Mantovan ha fatto sì che diventasse realtà.

A commuovere il web, non a caso, troviamo una foto che la Mantovan ha condiviso nella sua pagina Instagram che ritrae la figlia Stella intenta a danzare proprio con Woody, uno scatto dolcissimo che sembrerebbe quasi un vero e proprio momento padre figlia. Non a caso, nel post di riferimento è possibile leggere una lunga serie di messaggi dolcissimi che sono stati recapitati alla moglie di Fabrizio Frizzi, qui dove figura anche il commento di Antonella Clerici da sempre al fianco della Mantovan e della piccola Stella.