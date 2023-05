Di colpo trasformi la lavatrice in asciugatrice premendo un semplice tasto

E se ti dicessi che con un semplice tasto di colpo puoi trasformare la lavatrice in asciugatrice? No, non è una fake news. Scopriamo come fare.

Sono in arrivo le belle giornate e con loro portano tante belle notizie, tra queste: il fatto che il bucato si asciuga in fretta. Finalmente, per circa sei mesi all’anno, le famiglie non hanno più il problema dei panni sporchi che si accumulano e del maltempo che ne impedisce l’asciugatura. Ma c’è anche un altro aspetto positivo, che riguarda il minor impatto sulla bolletta legato all’uso delle asciugatrici. A proposito di asciugatrici, molti non sanno che con un semplice tasto è possibile trasformare la lavatrice in asciugatrice.

Se stai pensando di acquistare un’asciugatrice in vista della prossima stagione invernale, dovresti proprio conoscere questo trucco che potrebbe farti risparmiare molti soldi sul prossimo acquisto. Infatti, molte persone non sanno che, in realtà, le asciugatrici possono essere utilizzate anche come asciugatrici.

Si tratta di un metodo molto semplice, ma estremamente efficace. Scopriamo come convertire l’elettrodomestico che lava e strizza, in uno che asciuga.

Lavatrice in asciugatrice: la trasformazione che non ti aspetti

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile: grazie ad essa possiamo lavare i panni di tutta la famiglia in modo comodo, pratico e veloce. Sono ormai lontani i tempi in cui il bucato andava lavato a mano. Ma, negli ultimi anni, c’è anche un altro elettrodomestico che sembra essere diventato indispensabile per le famiglie italiane. Stiamo parlando dell’asciugatrice.

Soprattutto nelle stagioni invernali e piovose, nelle famiglie più numerose, in cui sono presenti anche i bambini piccoli, si assiste all’accumulo di panni sporchi che sono difficili da lavare perché si asciugano lentamente. Per fortuna, con le asciugatrici questo problema è stato risolto, anche se l’impatto in bolletta è notevole, soprattutto in questo periodo storico.

Ma a quanto pare le famiglie italiane, soprattutto quelle più giovani, non possono proprio fare a meno dell’asciugatrice. Tuttavia, non sanno che per risolvere il problema non è necessario acquistare un nuovo elettrodomestico, ma è possibile convertire la lavatrice.

Si tratta di un trucchetto che molte persone stanno già utilizzando, con ottimi risultati. In pratica, al termine della fase di lavaggio e centrifuga, bisogna aprire l’oblò e inserire nel cestello un asciugamano di spugna, doppia e asciutta. A questo punto, occorre chiudere l’oblò e far partire la centrifuga alla massima potenza.

Così facendo l’asciugamano assorbirà gran parte dell’umidità e dell’acqua presente nel bucato, strizzandoli ulteriormente e facilitando la fase di asciugatura all’aria aperta. In questo modo, anche nelle giornate più umide e uggiose i vestiti si asciugheranno in men che non si dica.

Per rendere più efficace questa tecnica, si consiglia di non riempire la lavatrice al massimo della propria capienza. Grazie a questo trucco è possibile asciugare parzialmente i vestiti, risolvendo il problema dell’accumulo di panni sporchi in inverno. Ma, allo stesso tempo, si può ottenere un concreto risparmio in bolletta rispetto all’uso di una comune asciugatrice.