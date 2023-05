Il gioco preferito di tuo figlio è più sporco di una tavoletta del water: 8 giocattoli che devi pulire subito

Attenzione ai giocattoli perché possono contenere tantissimi batteri: ecco quali sono da pulire subito.

I bambini amano tantissimo i loro giocattoli e, soprattutto da più piccolini, li portano con sé letteralmente ovunque.

I bambini non badano troppo al fatto che loro giocattoli siano per terra in casa oppure che rotolino fuori al parco giochi o su un marciapiede. A questo modo tantissimi batteri entrano a contatto con essi e rischiano di causare delle infezioni, soprattutto perché i bambini potrebbero toccarli e mettersi le dita in faccia o addirittura in bocca.

Le ricerche parlano chiaro: i giochi sono gli oggetti con più batteri in assoluto

La Cinch Home Services, una società che è specializzata nella pulizia casalinga, hai eseguito un test durante il quale ha raccolto i giochi che sono più diffusi tra i bambini e ne ha analizzato le superfici, scoprendo che la maggior parte di essi portano con sé una grande quantità di germi e batteri, di più rispetto alla maggior parte degli altri oggetti che si possono trovare in casa.

Per fornire una quantità identifica di germi di batteri, è stata usata la sigla di CFU, ossia di unità formanti colonie: un CFU stai indicare unità di cellule batteriche o fungine vive e attive e che si stanno moltiplicando. Inoltre la Cinch Home Services ha intervistato 1000 adulti negli Stati Uniti d’America raccogliendo le dati sconcertanti: circa un genitore su 10 crede che non serva dover lavare né tantomeno disinfettare i giochi dei loro figli. Questo potrebbe esporli a diverse problematiche e a rischi notevoli per la loro salute.

Andiamo subito a vedere un elenco di giochi che bisogna per forza pulire con frequenza.

Quali sono gli 8 giochi di tuo figlio che devi assolutamente lavare

Innanzitutto i giochi da costruire, da assemblare e da montare vedono sulla loro superficie 31 milioni di CFU, ossia una quantità di batteri pari a 13 volte quelli che si possono trovare in un portaspazzolino. Giochi come lo slime hanno 30 milioni di CFU, tre volte quelli che si trovano in un lavandino di cucina.

I controller dei dispositivi elettronici vedono 34.000 CFU, mentre le macchinine 40.000 CFU, il doppio di quelli che si trovano sui rubinetti presenti in bagno. Per quanto riguarda le bambole peluche su di esse si trovano rispettivamente 13 milioni di CFU ossia 9 volte la quantità di batteri che si possono trovare nelle ciotole di un animale domestico (e bisogna ricordarci che gli animali domestici leccano per terra e qualsiasi cosa alla loro portata), mentre i secondi solo 70 CFU.

Per concludere una palla di gomma vede 1400 CFU cioè il triplo di batteri presenti sul water, e il set da cucina vedono quattro volte i batteri presenti su un piano di lavoro corrispondenti a 17.000 CFU.