Seggiolino bimbi per vasca da bagno: attenzione a quando serve e come evitare rischi

Se avete un bambino e state pensando all’acquisto di un seggiolino per vasca, ecco cosa dovete sapere per evitare i rischi

Lavare un bambino piccolo è una pratica che richiede molte attenzioni e per la quale ci si prende la mano solo con l’andare del tempo, bagnetto dopo bagnetto. Se quando sono molto piccoli è sufficiente una piccola vaschetta d’acqua da posizionare sul fondo della vasca o della doccia, quando iniziano a crescere può essere utile acquistare un seggiolino per la vasca, che lo renda stabile e sicuro. Ecco però cosa sapere e cosa evitare.

Il seggiolino per la vasca da bagno altro non è se non una piccola sedia con l’imbracatura, totalmente impermeabile e richiudibile che, grazie allo schienale imbottito e ai braccioli, consente al bambino di stare seduto nella vasca in totale sicurezza. Per usarlo è sufficiente fissarlo sulla base della vasca, inserire il bambino e decidere se usare il doccino o se riempire di acqua l’abitacolo: ecco le informazioni utili su questo strumento, tanto utile quando delicato.

Seggiolino per la vasca per bambini: quando usarlo e cosa evitare

Il seggiolino per la vasca da bagno è un dispositivo che va usato dai primi giorni di vita e in generale fino ai 18 mesi. In base all’età del bambino, la struttura deve adattarsi alle sue esigenze: in generale, però, questi aiutano il piccolo a sostenersi in modo autonomo ed evitano che cada sott’acqua. Sebbene siano pensati per la vasca da bagno, in realtà si adattano bene anche nella doccia: si tratta di uno strumento versatile e pratico, perfetto anche per far star seduto il bambino nelle piscine di gomma estive.

Questo strumento, inoltre, è comodo poiché estremamente facile da pulire e molto leggero: se acquistate un modello richiudibile, potrete portarlo con voi anche in vacanza così da evitare al bambino dei cambiamenti di ambiente che potrebbero scombussolarlo. Il seggiolino è inoltre estremamente sicuro: le sue ventose si attaccano perfettamente al fondo della vasca o della doccia e non lasceranno la presa mai.

i cui prezzi variano a seconda delle esigenze e delle caratteristiche. In generale, i costi non sono proibitivi: con meno di 40 euro vi portate a casa un seggiolino comodo e sicuro.