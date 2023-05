Tacchi alti insopportabili? Niente paura, con queste scarpe basse sarai super cool (e slanciata)

I tacchi alti rendono le gambe più attraenti, ma non sono sempre comodi. Esistono delle alternative, adatte anche alle più glamour.

Non tutte le donne riescono ad indossare con disinvoltura i tacchi alti. Non è, però, necessario scendere a compromessi e rinunciare alle calzature eleganti. Si può essere una fashion victim anche indossando paia di scarpe più comode. Ed è proprio la moda primavera estate ad offrire interessanti alternative ai tacchi alti, proponendo modelli pratici e, allo stesso tempo, femminili e valorizzanti.

Partiamo dai sandali, prodotto immancabile in qualsiasi guardaroba, perché consentono ai piedi di traspirare anche nelle giornate più calde. Non tutte, però, amano mettere in bella vista gli arti inferiori; in tal caso, possono contare su una serie di pratiche alternative.

I mocassini, ad esempio, sono particolarmente chic. Le case di moda li abbinano a diversi outfit e ne producono di vario tipo; da quelli bassi a quelli con zeppa, da quelli dalla punta arrotondata a quelli appuntiti, in diversi colori e sfumature. I mocassini erano, senza dubbio, tra le calzature preferite di Lady Diana. È diventato iconico il look composto da camicia bianca, jeans chiari e mocassini beige abbinati alla cintura. La principessa ne possedeva molte paia, soprattutto di colore pastello e amava indossarli anche sotto i pantaloni in tessuto modello Capri ed i tailleur.

Per chi ama i calzini, l’opzione migliore rimangono le scarpe da ginnastica, da abbinare non solo a pantaloni e tute, ma anche ad abiti meno sportivi. Diana, ad esempio, le indossava rigorosamente di colore bianco, non solo con maxi felpe e shorts. Molti scatti, infatti, la immortalano con sneakers accompagnate ad abiti corti e a lunghi trench doppiopetto.

Addio tacchi alti: anche Lady Diana amava indossare calzature comode

Una delle attuali tendenze più in voga tra gli stilisti è quella di mixare outfit eleganti e sportivi, proponendo i mocassini e le sneakers anche sotto abiti lunghi o completi meno casual. Anche in tal caso, Lady Diana è stata un impeccabile esempio di stile. Sono indimenticabili i suoi look formati dalle scarpe di tela (amava le Superga) abbinate a jeans, camice e giacche a doppiopetto.

L’ultimo modello alternativo ai tacchi alti sono le ballerine. In realtà, non sono amate da tutte, perché c’è chi le considera scomode, in quanto troppo basse. Per gli esperti, tuttavia, si tratta di calzature sempre alla moda e super femminili. Possono essere abbinate a pantaloni e jeans con giacche e camice, oppure a gonne e vestiti. Diana amava indossarle con tubini e collane di perle.

Insomma, i tacchi alti non sono sempre sinonimo di stile. La vera eleganza è riuscire a muoversi con disinvoltura, senza sacrificarsi per apparire più belle.