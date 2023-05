Stira senza ferro col metodo giapponese sbalorditivo: ti cambia la vita

Prova lo strepitoso metodo giapponese e finalmente potrai mettere da pare il ferro da stiro: i tuoi indumenti saranno perfetti.

Fra le tantissime faccende di casa a cui dovrai dedicarti quasi ogni giorno, stirare è sicuramente tra quelle più noiose, in modo particolare ora che ci avviciniamo alla stagione estiva e la temperatura diventa subito rovente. Purtroppo, sai benissimo che è una cosa che non puoi evitare, tranne nel caso in cui tu voglia andare in giro con abiti completamente sgualciti.

Stirare non è per nulla una cosa piacevole, alcuni lo troveranno rilassante, ma per la maggior parte di noi è sicuramente una grandissima seccatura. È necessario quindi, trovare qualche piccolo escamotage per cercare di ridurre il tempo da impiegare ma soprattutto si dovrà adottare qualche trucco per ottenere abiti meno sgualciti. Se fino ad ora nulla ha avuto gli effetti sperati, grazie a questo metodo che stiamo per proporti la differenza la noterai sin da subito.

Indossare vestiti senza doverli stirare da oggi si può grazie al metodo giapponese che devi subito provare

Ancora una volta arriva dall’Oriente il trucchetto perfetto per te, un metodo geniale che non solo ti farà risparmiare tempo nello stirare, ma ti farà anche dimezzare le bollette. Non è una di complicato anzi, si tratta di piccoli accorgimenti che ti aiuteranno ad ottenere capi perfetti e senza pieghe. Prosegui la lettura per scoprire esattamente di cosa si tratta.

Prima di mostrarti nel dettaglio in cosa consiste questo metodo che arriva dal Giappone, devi sapere che purtroppo ci sono dei materiali particolari che dovranno per forza di cose essere stirati; quindi, in questo caso specifico puoi solo armarti di pazienza. Per il resto, ecco nello specifico come dovrai procedere:

Cerca di non caricare troppo la lavatrice, né tanto meno avviala se è semivuota. Un carico giusto impedisce già dal lavaggio di creare tutte quelle odiose pieghe; Non appena finisce il ciclo di lavaggio, estrai immediatamente i panni dalla lavatrice; Man mano che li tiri fuori scuotili con forza, questo passaggio servirà ad eliminare già le prime pieghe; A questo punto è arrivato il momento di stenderli. Camicie, giacche, golfini, t-shirt e tutto ciò che è simile sistemali sulle grucce e appendili in questo modo; I pantaloni invece dovrai stenderli dalla cinta mettendo le mollette all’interno della cucitura, per intenderci, dovrai appenderli per la parte che va dietro la schiena;

In questo modo i vestiti si ‘allungheranno’ naturalmente e perderanno da soli tutte le pieghe. Un metodo facile, veloce e soprattutto che si prenderà cura delle tue tasche e del tuo tempo.