Carenza Vitamina D: ecco tutti i segnali che non devi assolutamente sottovalutare

Scopri quali sono tutti i segnali di carenza di vitamina D e verifica se ne hai qualcuno: non sottovalutarli e vai dal medico

Imparare a conoscere il proprio corpo è molto importante poiché, cogliendo i suoi segnali in anticipo, possiamo capire se c’è qualcosa che non va e in tal caso intervenire in tempo. Non serve per forza aspettare di fare le analisi del sangue, spesso con cadenza annuale, per capire se stiamo davvero bene: il nostro corpo sa inviarci dei segni di benessere o malessere e sta a noi leggerli e capirli. Ecco quali sono da interpretare come una carenza di vitamina D.

La vitamina D è uno dei nutrienti più importanti ed è fondamentale per il metabolismo del calcio e quindi per la calcificazione delle ossa. Questa, inoltre, contribuisce a mantenere stabili i livelli di calcio e di fosforo nel sangue: viene sintetizzata dal nostro corpo mediante l’assorbimento dei raggi solari da parte della pelle e, in minima parte, è presente anche in alcuni alimenti come l’olio di fegato di merluzzo. Ecco però quali sono i segnali che possono indicare una carenza.

Occhio a questi sintomi: indicano una carenza di vitamina D

I sintomi che possono suggerire una carenza di vitamina D non sono specifici e si possono riferire a una molteplicità di carenze o di situazioni patologiche. Notarli, associarli e farsi venire il dubbio che ci sia qualcosa che non va è però importantissimo per agire in tempo. Innanzitutto, il principale è il dolore alle ossa, alle articolazioni e una diffusa debolezza muscolare. Le ossa, inoltre, in chi è carente di vitamina D tendono a rompersi facilmente e potrebbero anche deformarsi.

A livello mentale, una stanchezza persistente che si accompagna alla difficoltà di ragionare in modo chiaro può essere indice di una carenza di vitamina D, soprattutto se accompagnata dai sintomi precedentemente descritti. In questo caso, è bene rivolgersi al medico e fare delle indagini specifiche, che dosino la vitamina D nel sangue.

Nel caso in cui venga riscontrata una carenza, il medico valuterà di suggerirvi un integratore specifico o vi consiglierà alcune abitudini nuove come, ad esempio, di trascorrere al sole almeno dieci minuti al giorno. In ogni caso, non sottovalutate alcun sintomo e cercate di cogliere i segnali che il vostro corpo vi lancia.