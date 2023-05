Casa in disordine? Con il metodo delle 5 S non avrete più questo problema

Tenere la casa in ordine non è sempre così facile: con questo metodo però non farai più fatica.

È molto facile che, con tutti gli impegni quotidiani che abbiamo, trascuriamo la casa rispetto ad altre faccende. Così ci ritroviamo a vivere fra pile di abiti abbandonati fra sedie e poltrone, vecchi oggetti da buttare è una confusione in cui non stiamo bene.

Avere una casa disordinata non piace a nessuno: trovare gli oggetti diventa difficile, la sensazione è quella di essere chiusi in un ambiente opprimente per vedere troppi oggetti in vista e si potrebbe facilmente accumulare la polvere. Come risolvere quando si ha poco tempo?

Il metodo giapponese che ti salverà

È risaputo, dall’Oriente in particolar modo dal Giappone arrivano sempre delle idee geniali e delle soluzioni che riescono a fare risparmiare un sacco di tempo e di fatica. Anche in questo caso proprio un metodo che è originario del Giappone può essere di grandissima utilità per poter avere una casa sempre in ordine e perfetta.

Ehi questa tecnica prende il nome di “metodo giapponese delle 5 S”: in origine era stato concepito per tenere ordine nelle aziende, in modo tale che lo spazio di lavoro fosse organizzato e che si potesse avere un’ottima resa ed efficienza. Usato poi anche nelle case, si è diffuso e ha avuto un immenso successo.

Il nome di questo metodo deriva da 5 parole giapponesi che iniziano proprio con la lettera.se su cui si basa il metodo stesso. Andiamo a scoprire assieme come funziona.

Seiri – Classificare gli oggetti

Il primo passo prevede una classificazione di oggetti in due categorie ben distinte, ossia quelli necessari e quelli non necessari. Ciò aiuta tantissimo le persone che tendono ad accumulare e che hanno bisogno di sbarazzarsi di cose che effettivamente non hanno alcuna funzione e che servono solo a creare confusione.

Seiton – Ordinare gli oggetti necessari

Il passaggio seguente è quello di mettere in ordine e di sistemare gli oggetti che sono stati reputati precedentemente come necessari e fondamentali da tenere in casa. Gli oggetti che sono usati maggiormente dovrebbero essere lasciati a portata di mano, mentre gli altri in zone un po’ più anguste.

Seiso – Pulire la casa

A questo punto si può iniziare a pulire tutta la casa, compito che risulterà più semplice dopo aver seguito i due passi precedenti.

Seiketsu – Sistematizzare e pianificare le faccende

Ora si deve riuscire a pianificare al meglio le faccende domestiche per poter svolgere quotidianamente quelle necessarie e anche quelle che vengono apprezzate meno, ordinandole per importanza e dividendole tra tutti i membri della famiglia.

Shitsuke – Disciplina e costanza

Infine bisognerà ovviamente portare avanti questo metodo in maniera costante e quotidiana, sforzando su un minimo per farlo diventare un’abitudine.

Con questo metodo giapponese per l’ordine vi ritroverete a fare meno fatica e ad avere sempre la casa pulita e sistemata.