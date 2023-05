Cattivi odori intimi, allarme: così li elimini facilmente ed eviti problemi di salute

Gli odori intimi possono essere particolarmente fastidiosi, ma esistono degli efficaci rimedi maturali per evitarne la comparsa.

Gli odori intimi possono creare particolari disagi non solo nei momenti riservati della coppia, ma anche in altri contesti, ad esempio in palestra. Sarebbe opportuno non sottovalutare i segnali che ci invia il corpo, perché, in alcuni casi, potrebbe trattarsi di un problema di salute (come un’infezione vaginale), associato a sintomi più o meno gravi, ad esempio bruciore o dolore durante le minzione o i rapporti sessuali, febbre.

Nella maggior parte delle ipotesi, gli odori intimi corrispondono a semplici disturbi, generati da fattori esterni ed è, dunque, molto più semplice trovare una soluzione. Errate abitudini di vita, alimentazione scorretta, sudorazione eccessiva, insufficiente igiene intima possono causare cattivi odori e situazioni di imbarazzo.

Vi rincuorerà scoprire che esistono dei rimedi naturali e dei semplici accorgimenti che consentono di ridurre o eliminare il fastidio.

Cattivi odori intimi: i consigli per dire addio ai fastidi, dalle erbe benefiche all’abbigliamento

Il primo consiglio è di non usare detergenti intimi troppo aggressivi o profumati, che alterano il pH della pelle. Allo stesso modo, sarebbero da bandire salviette inumidite e deodoranti intimi, perché compromettono la flora batterica.

In alternativa, potete ricorrere a detergenti con ingredienti naturali, dalle proprietà lenitive. Ad esempio, la salvia è un toccasana per l’igiene perché ha un efficace potere antisettico e antinfiammatorio, oppure gli estratti di semi di pompelmo, che proteggono da funghi e batteri. O, ancora, il timo, la menta, la lavanda e la camomilla, che rinfrescano, leniscono e disinfettano. Ma l’ingrediente più adatto contro gli odori intimi è il Tea Tree Oil, un potentissimo antibatterico naturale.

Se, invece, in casa avete del bicarbonato di sodio, potete scioglierne un cucchiaio nell’acqua che usate per il bidet. Vedrete come i cattivi odori scompariranno!

Un altro accorgimento molto importante (ma spesso ignorato) è asciugarsi per bene dopo la detersione, per non permettere all’umidità di favorire la diffusione dei batteri. A tal fine, potete ricorrere al borotalco oppure alla polvere di fecola di mais, che permettono alla pelle di rimanere asciutta più a lungo.

Non sottovalutate l’abbigliamento, perché rientra tra le cause primarie dell’insorgenza di cattivi odori intimi. La biancheria deve essere tassativamente di cotone o in fibre naturali, che favoriscono la traspirazione e contrastano la sudorazione eccessiva. È importante, inoltre, indossare pantaloni non esageratamente stretti e non sintetici.

Le donne non dovrebbero mai usare assorbenti o salvaslip quando non ce n’è bisogno, perché, a contatto frequente con la pelle, possono provocare irritazioni e cattivi odori. Durante il periodo mestruale, invece, dovreste scegliere sempre assorbenti in cotone biologico e senza coloranti o profumi artificiali.

La dieta equilibrata è un ottimo alleato per la salute dell’apparato genitale

Abbiamo accennato, in apertura, che uno dei presupposti della formazione di cattivi odori intimi è una scorretta alimentazione. Per questo motivo, una dieta sana ed equilibrata può aiutarvi a risolvere il problema e a salvaguardare la salute dell’apparato genitale. Dovete assolutamente evitare (o quanto meno ridurre) gli zuccheri e i lieviti, a favore di un regime alimentare ricco di frutta, verdura yogurt. I prodotti fermentati, infatti, sono ricchi di probiotici, che aiutano la flora batterica vaginale.

Consigliatissima anche l’assunzione di arance, fonte di vitamina C, di spinaci, ricchi di magnesio e del pesce, per gli acidi Omega 3. Nella vostra dieta, inoltre, non dovrebbero mai mancare i legumi e i cereali integrali, che aiutano la proliferazione dei batteri “buoni”.

Bisogna, infine, bere molta acqua, non meno di 2 litri al giorno. La corretta idratazione favorisce non solo la lubrificazione della zona genitale, ma protegge da infezioni e cistiti che, oltre ad essere molto dolorose, causano cattivi odori.