La crema da viso adatta per tutti i tipi di pelle si prepara in casa con due ingredienti

Sapevi che per avere una pelle giovane non serve spendere cifre astrononiche? Ti basta utilizzare alcuni alimenti per fare la tua crema viso

La pelle ha bisogno di essere sana e protetta per resistere alle aggressioni quotidiane. Questa deve essere nutrita e idratata per evitare rughe e solchi antiestetici sul viso. Tuttavia, molte creme per il viso di qualità sono costose e non accessibili a tutti. A causa degli alti costi, purtroppo, tante persone rinunciano alla skincare, sacrificando la loro pelle che, a causa di una protezione inadeguata, ne risente tantissimo

Altre, invece, si affidano a prodotti più economici e spesso inadeguati a svolgere la loro funzione poiché composte spesso da ingredienti chimici o non efficaci sulla pelle per ottenere l’effetto promesso. Non tutti i prodotti low cost hanno una qualità bassa, ma è importante controllare l’inci prima di acquistare qualsiasi crema. Questo vale anche per i prodotti più costosi che si trovano sul mercato. Se volete una crema di qualità spendendo poco, grazie a ingredienti facili da reperire in cucina si possono preparare creme naturali efficaci, che se usate regolarmente aiutano la nostra pelle a essere sempre idratata.

Pelle grassa o secca? Ecco la crema diy giusta per te!

Se hai la pelle secca tra gli alimenti esistono prodotti ricchi di grassi che possono aiutarti a spianare le rughe o prevenirle. Purtroppo le pelli secche sono maggiormente predisposte allo sviluppo delle rughe e questo avviene già in giovane età, rispetto a chi ha la cute grassa.

È scientificamente provato che, purtroppo, le pelli secche tendono a invecchiare velocemente, con la comparsa di segni già dopo i 25 anni di età. Per prevenire le rughe è importante un accorgimento in più e tra gli ingredienti non hai bisogno altro che di un avocado e due cucchiai di yogurt bianco intero (senza zuccheri).

L’avocado va tagliato in verticale, dall’alto in basso e poi in senso opposto, per evitare di rovinarlo. Dopo aver tagliato in maniera circolare, bisogna ruotare le parti per aprirlo. Metti la polpa del frutto in una ciotola, schiacciandola con la forchetta e aggiungi lo yogurt. Mescola tutto insieme e applicalo nel viso come una maschera da tenere in posa per mezzora, per poi sciacquare con acqua tiepida senza strofinare.

Se hai la pelle grassa avrai sicuramente problemi di acne e pelle lucida anche in età adulta. Questo problema si può curare con un’adeguata skincare per regolare il sebo in eccesso. Il limone ti aiuterà a sgrassare la pelle e te ne bastano due cucchiai senza esagerare. È importante che non usi il limone prima di esporti al sole, poiché questo può causare macchie cutanee.

Consigliamo di applicare la maschera soltanto la sera. A questa aggiungi due uova (solo tuorli) e 4 cucchiai di yogurt bianco non zuccherato (circa un vasetto da 125 grammi). Prima di essere utilizzato, un consiglio è tenere i composto dentro il frigo per dieci minuti. Applicarlo sul viso, come una qualsiasi maschera, per almeno trenta minuti, aiuta a prevenire la formazione delle rughe e dell’acne.