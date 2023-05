Pensi che lui ti tradisca? Ecco 5 segnali che te lo fanno capire immediatamente

In tutte le relazioni ci possono essere dei momenti in cui si arriva a dubitare del partner. Per capire se i dubbi sono fondati ci sono dei segnali precisi.

Soprattutto dopo che si sta insieme da tempo le coppie tendono ad avere dei periodi in cui sono meno unite del solito. Si tratta di un fenomeno normale, ma può nascere il dubbio che ci sia qualcosa o meglio qualcuno di cui non sappiamo. Questa sensazione ferisce e può trasformarsi in un’ossessione a meno di non trovare un’altra spiegazione o, alla peggio, la conferma del sospetto. Ci sono però alcuni atteggiamenti del partner che potrebbero dare indizi chiari.

Prima di tutto occorre fare attenzione a eventuali cambi di abitudini improvvisi da parte della persona con cui si sta. Ad esempio se ha sempre odiato lo sport e di colpo pare che la palestra sia la sua seconda casa. Oppure senza mai aver manifestato interesse si compra una macchina fotografica e si iscrive a un corso. La domanda che dovrebbe sorgere spontanea è se tale novità sia dovuta a un interesse verso l’attività o piuttosto verso chi la pratica. Magari una collega che spera di conquistare così.

A sostegno del fatto che possa esserci un’infatuazione è meglio fare attenzione a cosa racconta il partner. Se è sempre stato introverso e di colpo sembra volersi aprire può essere che voglia distogliere l’attenzione da una scappatella. Vale anche il contrario: se è loquace e da un po’ di tempo non è in vena di chiacchiere è meglio stare all’erta.

L’istinto deve prevalere

Senza incoraggiare pratiche come lo spiare i telefoni o seguire il partner, è l’istinto a parlare. Soprattutto chi fa parte di una coppia stabile da anni conosce benissimo l’altra persona e se nota qualcosa fuori norma non sbaglia. La ragione può non essere il tradimento, ma è difficile sbagliarsi. Quindi piuttosto che far finta di niente e girarsi è il caso di affrontare la questione se la sensazione è persistente.

Un altro campanello d’allarme è vedere il compagno o marito sempre attaccato al telefono, soprattutto per i messaggi. Magari dirà che si tratta di problemi di lavoro, ma se per le chiamate tende sempre ad uscire o cambiare stanza forse non è il capo a volerlo sentire. Dopotutto quali strani segreti aziendali rischierebbero di trapelare?

Infine, c’è un altro dettaglio che potrebbe far nascere dubbi. Se il partner è sempre stato una persona amante del casual e ora pare voglia impressionare qualcuno con uno stile elegante…probabilmente è davvero così.