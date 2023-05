Vuoi capelli più voluminosi? Ecco il rimedio che sta spopolando su TikTok

Sembra difficile riuscire a mantenere il volume della piega come appena fatta dal parrucchiere, ma in realtà un metodo può davvero salvare i nostri capelli

Per alcune tipologie di capelli sembra davvero difficile riuscire ad essere belli e voluminosi per più giorni. Un vero e proprio problema che si verifica soprattutto in alcune tipologie di chiome.

I capelli che tendono maggiormente a perdere la forma sono quelli molto sottili che, nella maggior parte dei casi, risultano essere anche maggiormente tendenti a sporcarsi.

Il parrucchiere sembra un ricordo lontano, nonostante la piega sia del giorno di prima. Per questo è utile un trucchetto che sta spopolando su Tik Tok.

Mollette tattiche: ecco la strategia vincente per capelli impeccabili

Innanzitutto bisogna capire a quale tipologia appartengano i propri capelli. Non solo quelli sottili tendono ad afflosciarsi, a perdere la forma, bensì quelli particolarmente pesanti.

Si evidenzia come un buon taglio – fatto, insomma, ad hoc e per ovviare a tale problema – possa davvero fare la differenza. Sì, perché anche i capelli molto ricci e che appaiono gonfi possono avere il problema di perdere la forma alle radici.

Il risultato è una chioma che parte senza forma, quasi liscia e unta e finisce crespa ed eccessivamente gonfia. Tagliare sì, ma dopo una consulenza con un parrucchiere professionista che possa studiare la tipologia della chioma e ricorrere al giusto uso delle forbici.

Il metodo adatto a chi vuole tenere staccate dal cuoio le ciocche più alte della chioma

Se però non si vuole ricorrere alle forbici è possibile utilizzare questa strategia per far durare più a lungo la piega. Innanzitutto bisogna munirsi di due mollette. Meglio se di metallo per i capelli sottili e di plastica per quelli più doppi.

Questo perché le prime sono più stabili in capelli meno voluminosi e pesanti, le seconde riescono a sostenere meglio le masse. Le mollette vanno poste sulla corona o comunque dove si vuole ottenere maggiormente volume con movimenti verso l’alto.

Questo metodo – che sta spopolando su Tik Tok – funziona davvero e ha lo scopo di mantenere staccate dal cuoio le ciocche più alte della chioma, onde evitare l’effetto unto e piatto. Ovviamente bisogna evitare nel caso si avesse iper-sensibilità al cuoio capelluto. La pressione esercitata dalle mollette – pur non esagerata – potrebbe esasperare la situazione peggiorandola.