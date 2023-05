Ciclo mestruale troppo abbondante? Ecco come puoi risolvere il problema

Capita anche a te di avere un ciclo mestruale troppo abbondante? Scopri quello che puoi fare a riguardo.

Ogni volta in cui arriva il ciclo per tante donne arrivano anche giorni di sofferenza e di fastidi, spesso causati da un flusso abbondante e che può essere quasi ingestibile. Assorbenti da cambiare ogni 3 ore nella migliore delle ipotesi, l’incubo di sporcarsi e di sporcare ogni sedia. Un incubo.

Già di per sé il ciclo causa dolori, in più ci si mette anche una quantità eccessiva di sangue sembra quasi che l’universo c’è l’abbia con te. Questa condizione prende il nome di menorragia: andiamo a vedere meglio di che cosa si tratta.

Menorragia: ecco come riconoscerla

La menorragia, nota anche come ipermenorrea, è caratterizzata da perdite ematiche eccessive durante le mestruazioni: in altre parole, indica dei flussi mestruali particolarmente intensi e abbondanti, che possono perdurare per diversi giorni e coinvolgere una quantità anormale di sangue.

Per riuscire a riconoscere la menorragia da un ciclo un pochino più abbondante del solito vi sono alcuni segnali che possono darti una mano e da tenere particolarmente sott’occhio. Per esempio se devi cambiare l’assorbente almeno ogni due ore oppure ancora meno; se uso l’assorbente non basta è la necessità di doverne usare uno più grande del solito oppure anche più di uno; se la notte devi alzarti per cambiarlo; se riscontri la presenza di coaguli che abbiano una dimensione superiore a 2,5 cm; e infine se presenti dei sintomi caratteristici dell’anemia.

La menorragia infatti è spesso a causa di anemia, per cui in caso di dubbi è sempre meglio rivolgersi subito al proprio ginecologo per poter eseguire tutte le analisi necessarie.

Le cause scatenanti della menorragia e come comportarsi

Tra le ragioni per cui si soffre di menorragia possiamo trovare:

Fibromi uterini

Polipi endometriali

Endometriosi

Anovulazione

Carenza di ferro

Alcuni farmaci e anticoagulanti

Nel caso in cui tu soffra di menorragia innanzitutto devi riuscire a identificare con il tuo medico i fattori dai quali dipende, che possono essere legati alla tua età, alle tue condizioni di salute e alla tua storia clinica. Nel caso in cui il problema non si presenti particolarmente grave allora il medico ti prescriverà semplicemente alcuni farmaci come antidolorifici e antinfiammatori, il cui scopo è quello di ridurre in maniera il più naturale possibile il flusso mestruale. Al contrario, se si tratta di una situazione più seria causata da fibromi può essere necessario un intervento chirurgico mirato a poter risolvere completamente il problema e poterti restituire un ciclo regolare e con un flusso normale.